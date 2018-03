– Jeg har jobbet som megler på Hovden i 14 år og har aldri opplevd liknende. Hyttemarkedet koker, sier megler i DNB Eiendom, Eivind Bjorå.

Tidligere denne uka solgte han og kollegaen fem hytter på én og samme dag. I tillegg ble det gjort tre reservasjoner.

– På en visning sist helg var det 15 par til stede. Hytta var på 70 kvadrat så folk måtte gå i kø. For øyeblikket er det flere kjøpere enn selgere i markedet, fastslår Bjorå.

Eivind Bjorå, megler i DNB Eiendom, sier at kombinasjonen av få hytter i markedet og større interesse blant kjøpere fører til at hyttemarkedet er hett for tiden. Foto: Svein Johnsen/NRK

Bjørn-Erik Øye, hytteanalytiker i Prognosesenteret, bekrefter Bjorås oppfatning om at hyttemarkedet er hett. I fjor skaffet 30.000 nordmenn seg hytte. 7000 av disse var nybygde, opplyser Øye.

– Antallet nordmenn som kjøper hytte har aldri vært høyere. Det har vært en eksplosjon de to siste årene og vi er overrasket over at trykket holder seg så høyt, sier Øye.

Tre av hyttene Eivind Bjorå og kollegaen på Hovden solgte denne uka gikk 300.000-400.000 kroner over prisantydning.

– Vi må tilbake til 2006 for å finne tilsvarende. Priser man hytta rett i markedet, er ikke folk redde for å by over prisantydning i dagens marked, sier Bjorå.

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret har ikke tro på at et blir noen priseksplosjon på hyttemarkedet selv om det for tiden er kjøpers marked. Dette fordi tilbudssiden er fleksibel. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hytte til 12,8 millioner

Svenn Erik Kvannes, megler og leder av Exbo fritid, merker også at interessen er mye større nå enn tidligere år.

Han sier liggetiden på hytter er halvert fra samme tid i fjor. Den har gått fra cirka 250 dager til 125 dager.

I går la meglerfirmaet ut en hytte med en prisantydning på 12,8 millioner kroner i alpinlogden. Allerede har fire interessenter meldt seg. Det ville ikke ha skjedd for ett år siden, mener megleren.

– Hytter på Hovden til over ti millioner kroner er ikke hverdagskost. Den dyreste som ble solgt i fjor gikk for 6,5 millioner kroner, sier Kvannes.

Antallet nordmenn som skaffer seg hytte har aldri vært høyere. Den største kjøpegruppa er etterkrigsgenerasjonen som har leilighet i byen og vil leve ut naturdrømmen på hytta. Foto: Siv Kristin Sællmann/NRK

Overrasker barna med hyttekjøp

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier det er flere årsaker til det hete hyttemarkedet. En av dem er de store etterkrigskullene som i dag er den største kjøpegruppen.

– Flere av dem skaffer seg leiligheter og lever ut naturdrømmen på hytta. Destinasjonene har også utviklet seg og fått et bredt tilbud med restauranter og aktiviteter, sier Øye.

NRK snakker med en nybakt hyttekjøper på Hovden som skaffet familien større hytte mandag denne uka. Han ønsker å være anonym fordi barna skal overraskes når de kommer på besøk skjærtorsdag.

– Vi skal hente barna på bussen og fortelle dem at vi skal selge den gamle hytta. Deretter er planen å overraske dem med at vi allerede har kjøpt en ny, sier den nybakte hytteeieren fornøyd.