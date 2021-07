Stengte utested – smittevernet var for dårlig

Det var skjenkekontrollen i Kristiansand som først sendte henvendelsen til politiet rett over midnatt lørdag kveld.

– Det var altfor mye folk samlet inne på stedet. Vi opplevde også at det var for lite vakthold som kunne kontrollere at smittevernet ble overholdt, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Lars Hyberg

Operasjonsleder sier de fleste er flinke til å opprettholde godt smittevern, men at man ikke må glemme det i helgene. Foto: Leif Dalen / NRK

Politiet støttet vurderingen, og valgte å stenge stedet ut natten.

Første utestedet som må stenge

Ifølge operasjonslederen er det første gang et utested må stenge som følger av smittevernbrudd.

– I utgangspunktet er folk flinke. Vi ser likevel at en meters reglen krymper med alkoholinntaket i helgene, sier han.

Politiet har opprettet sak mot utestedet som vil bli etterforsket videre.

– Jeg ville tro skjenkekontrollen leverer inn sin rapport til kommunen, så får de ta sine vurderinger, sier Hyberg.

Stengt for brudd på smittevernloven

Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand, bekrefter overfor Fædrelandsvennen at det var utestedet All Inn som ble stengt i natt.

Det var en oppfordring fra skjenkekontrollen som førte til at politiet dro til utestedet.

NRK har forsøkt å få kontakt med det aktuelle utestedet, men ikke lyktes.

Krav om avstand

Serveringssteder kan holde åpen til klokken 02.30 dersom driften er smittemessig forsvarlig.

På Helsedirektoratets hjemmesider står det klart hvilke krav som forventes av serveringsstedene:

Det nasjonale regelverket stiller krav om minst en meters avstand til personer i annen husstand.

Ikke glem smittevern

Med lærdom fra nattens begivenheter har operasjonslederen en oppfordring til alle som er ute å koser seg om sommeren

– Kos dere og ha det hyggelig, men husk smittevern