Stenger ungdomsskole i Agder

– Nå er det møte i kriseledelsen i kommunen, sier assisterende rektor Gry Refsnes til NRK.

Hun sier kommunen nå driver smittesporing av nærkontakt og andre elever.

– Folk er bekymret selvfølgelig. Foreldre og foresatte har tatt kontakt med skolen, og vi har sendt ut informasjon via foreldreappen, sier Refsnes.

Kommer mer informasjon fortløpende

Refsnes sier kommunen vil sende ut mer informasjon via appen fortløpende utover kvelden.

Tidligere onsdag meldte kommunen at rundt 140 personer ble satt i karantene etter at tre personer hadde testet positivt.

Flere skoleklasser og grupper i barnehager ble satt i karantene, og det ble startet smittesporing.

Voksenopplæringen på Evje blir også stengt.

Smitte flere steder

Det er nye smittetilfeller flere steder i Agder onsdag. En elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle er bekreftet smittet av korona.

Til sammen har 172 personer i Kristiansand blitt satt i karantene i løpet av det siste døgnet.

Allerede tirsdag ble 116 elever og seks ansatte satt i karantene i påvente av testresultatet.

I Tvedestrand har to turister som er på besøk i kommunen testet positivt for korona, skriver Tvedestrandsposten. De to reiser sammen, og bor i et privat hus sammen med andre folk. Kommunen driver nå smittesporing.