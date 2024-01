– Det var veldig godt at dette ikke skjedde da elevene var der, sier rektor Morten Guttormsen ved Asdal ungdomsskole i Arendal til Agderposten.

Ved denne skolen har taket over kunst- og håndverksavdelingen på skolen kollapset i løpet av natta.

Også ved to andre skoler i Arendal har uværet ødelagt for undervisningen.

Det gjelder Sandnes skole på Tromøy og ved Nedenes skole.

Også i Sirdal og i Åseral er skoler og barnehage stengt ned pga. av flom og takskader.

Vannlekkasje i klasserommene

Rektor ved Tromøy ungdomsskole, Synnøve Solheim Pedersen sier til Agderposten at elever som har kommet til skolen vil bli sendt hjem

– Hei, det er tung snø på taket, det er vannlekkasje i de fleste klasserom fra 5.–7. trinn. Det betyr at det blir hjemmeskole og vi må sende elevene hjem».

Ingen undervisning for elevene ved ungdomstrinnet på Asdal skole i Arendal mandag pga. skader etter uværet. Foto: Pål Tegnander / NRK

Ved Asdal skole skjedde skadene trolig en gang mellom midnatt og klokken 7 mandag morgen.

I tillegg til at taket falt ned i klasserommene og nå ligger over skolepultene sprakk også et vannrør sprukket i gangen utenfor.

– Dette er bare trist og leit, sier Guttormsen til avisa.

Ved Nedenes skole er det så mye snø på taket på skolebygningen at de mandag formiddag sendte hjem elevene på 7.-10. trinn.

Ved Sandnes skole er det kommet vann inn i flere klasserom på mellomtrinnet.

Mens elevene blir bedt om å holde seg hjemme forsøker ansatte å bli kvitt vannet.

Taket over kunst- og håndverksavdelingen på Asdal skole har kollapset. Foto: Pål Tegnander / NRK

Rasfare og ufremkommelige veier

Også i Åseral rammer uværet skoledriften. På kommunens hjemmeside opplyses det at skolen er stengt pga. flom.

– Ingen busser kan kjøre og flere veier i Åseral er stengt. På bakgrunn av dette blir skolen stengt i dag mandag, heter det.

I Sirdal ble det allerede søndag sendt ut melding til innbyggerne om at uværet rammer skolene og barnehagene i kommunen.

– Det er varslet store nedbørsmengder i hele Sirdal kommune. Det er meldt stor fare for ras, nivå 4.

Kommunen skriver videre at de har besluttet at elever i grunnskolene skal ha hjemmeundervisning og at barnehagene i kommunen blir stengt.