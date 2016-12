Steinras på veien over Tronåsen

To store steiner er rast ut i veien over Tronåsen mellom Tronvik i Lund og Sira i Flekkefjord, skriver Agder. Steinene sperrer veien på Rogaland-siden. Veien over Tronåsen er fra 1844, men er ikke åpen for biler vinterstid.