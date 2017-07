Steinras i Valle: Ingen personer funnet

Klokken 17:36 opplyste politiet at de avsluttet søket etter personer da de ikke har funnet tegn til at personer har blitt rammet av raset.

– Skummelt

Flere mennesker ble vitne til det store raset som foregikk i Valle, lørdag formiddag. Anders Andersen er utflyttet Setesdøl, men er tilbake på ferie.

Video etter steinras i Setesdalen Du trenger javascript for å se video.

Han forteller at han senest i går så et bilde på Facebook av et ras på nøyaktig samme sted for akkurat 70 år siden.

– Det var veldig spesielt. Støvskyen og raset var identisk som for 70 år siden, forteller Andersen.

Han kan fortelle at det er et svært overheng som har rast fra fjellet.

– Det er jo skummelt. Det jeg tenkte mest på var om det hadde gått med noen mennesker i raset. Det har klatret turister der så lenge jeg kan huske.

Foto: Bjørn Harald Jordan

Geolog undersøkte området

Politiet fikk meldingen om et stort steinras på Nomelandsfjellet i Valle, Setesdal i Aust-Agder, klokken 10:52 i dag. Raset skal ha gått etter at en stor steinblokk har falt ned.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Geolog fra Norges geotekniske institutt undersøkte området, for å sjekke om det var tygt for redningsmannskaper å bevege seg i området. Da de ga klarsignal sendte politiet inn søkshunder.