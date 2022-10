– Det blir ganske smått egentlig, mener energipolitisk talsperson, Marius Arion Nilsen i Frp.

Regjeringen foreslår altså å bruke 80 millioner kroner neste år.

Det skal gå til styrking av departementet, grunnundersøkelser, konsekvensutgreiing av nye områder og styrking av kompetansemiljø.

Det inkluderer blant annet 30 millioner kroner til grunnundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og 25 millioner til konsekvensutredning av nye områder for havvind.

– For å nå de målene vi har satt oss med kraft og klima må vi satse tungt på havvind. Pengene vi forslår å sette av til utgreiinger for nye områder blir kritisk for å nå ambisjonen om å tildele områder som tilsvarer 30.000 MW havvind innen 2040, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Nilsen mener imidlertid ikke at budsjettet står i stil med ambisjonene.

– Hvis de mener alvor med ambisjonene og planene må det vesentlig mer penger til, mener Nilsen.

Energipolitisk talsperson, Marius Arion Nilsen i Frp, mener 5 millioner til kompetansebygging er en veik satsing på havvind.

Begynnelsen på noe stort

Regjeringen vil bruke 5 millioner kroner til kompetansebygging innen havvind i Agder-regionen.

– Dette er begynnelsen på noe som kan bli stort. Det er første stein i grunnmuren for å bygge et stort kompetansesenter i Agder, som etter hvert kan føre til arbeidsplasser

Det sier prosjektleder, Rune Klaussen, i Fremtidens Havvind, som er et regionalt samarbeid i Agder som satser mot havvind.

Han mener pengene til kompetansebygging i Agder er en tillitserklæring fra regjeringen.

– Det er viktig å markere seg tidlig så vi kan ta en posisjon. Det er mange regioner som ønsker å ta føringen i havvindsatsingen, sier han.

Rune Klaussen i Fremtidens havvind, jublet over pengene som kommer til kompetansebygging på havvind i Agder. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Kan gjøre Agder til havvindregion nummer en

Senterpartiets stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland mener pengene til havvind i Agder er en god start.

– Jeg ser på dette som starten på et fremtidig kompetansesenter i Kristiansand. Dette kan på sikt gjøre Agder til havvindregion nummer en i landet, sier hun.

Hun får støtte fra lederen i Arbeiderpartiet i Agder Cecilie Knibe Kroglund.

– Agder er blitt hørt i forhold til det å få en posisjon innen havvind. At regjeringen har sett hvor viktig Agder kommer til å bli for denne næringen er vi glade for.