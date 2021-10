– Jeg kjenner det i magen når bilene kommer imot, sier Katrine Lundeby Aas.

Hun er utstyrt med fargerike arbeidsklær, en rød lampe og hjelm.

Jobben hennes er å stille seg opp midt i veien for å stoppe biler og trailere.

Men av og til velger noen å la være å bremse opp.

– Det var en her som kom i veldig stor fart. Hvis jeg ikke hadde flyttet meg bakover, hadde han bare kjørt rett gjennom meg, forklarer hun.

Katrine Lundeby Aas trives som trafikkdirigent. Men hun har hatt skumle møter med biler. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vil fjerne dirigentene

– Det har vært mange stygge opplevelser i senere tid, erkjenner Sigurd Wiberg i Statens vegvesen.

Senest for to uker siden døde en trafikkdirigent etter å ha blitt påkjørt av en bil i Ål i Hallingdal.

Bilføreren er siktet for overtredelse av vegtrafikkloven.

Wiberg i Vegvesenet ser alvorlig på hendelsen.

– Dette er menneskeliv. Vi er opptatt av at alle skal komme trygt hjem fra jobb, sier han.

De ser nå på muligheten for å erstatte menneskene med en fjernstyrt bom eller tilsvarende.

– Vi er i dialog med en leverandør for å sette i gang et prosjekt der vi utvikler en løsning sammen, forteller Wiberg.

For drøyt to uker siden ble en trafikkdirigent påkjørt i Hallingdal. Foto: Vilde Jagland / Hallingdølen / NTB

Bransjen usikker

Jan Helge Pettersen leder Xpress Vei og følgebiltjeneste.

Han mener idéen er god, men vanskelig å gjennomføre.

– Det er sikkert mulig, men jeg tror ikke det er enkelt å få til. Et slikt system vil ikke fange opp bilistene slik mennesker gjør, sier han.

Heller ikke NHO tror det blir enkelt å fjerne dirigentene fra arbeidsområder.

– Per i dag er det ikke noen løsninger som er teknisk gode nok til å kunne erstatte dem, sier Runar Karlsen, som er bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap.

Han sier kamera på arbeidsantrekket har vært diskutert som en annen mulig løsning.

– Det kan ha en effekt at vi bilister vet at det finnes et kamera der som kan filme oss hvis vi ikke følger de reglene som gjelder, sier han.

Vegvesenet vil fjerne dirigentene fra veien. Men møter motstand fra bransjen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ber bilister vise respekt

Jan Helge Pettersen i følgebiltjenesten sier situasjonen for dirigentene har blitt verre de siste fem årene.

– Jeg syns det har skjedd veldig mye de siste årene, spesielt med fartsnivået på veien. Og respekt for veiarbeid.

Han tror mye veiarbeid rundt forbi kan være noe av grunnen til at det oppstår farlige situasjoner.

– Det kan være det har vært så mye veiarbeid at folk mister respekten. Vi har 40 dirigenter ute på veien. De har nok opplevd uønskede hendelser alle sammen, sier han.

Karlsen i NHO sier de ikke sitter på tall som tyder på at det har blitt verre enn før. Men han ber folk på veien ha mer respekt for dirigentene.

– Det er ikke noe tvil om at bilistene må være seg sitt ansvar bevisst og ta hensyn når det foregår arbeid på vei.

Runar Karlsen i NHO har ikke tro på at dirigentene blir byttet ut med det første Foto: NHO Service og Handel

– Dumt å ta jobbene fra folk

Selv om livet som dirigent kan være utsatt, minner Katrine Lundeby Aas om at det tross alt er en jobb.

– Det er egentlig ikke så ille. Det er jo litt dumt å ta jobbene fra folk som faktisk trives med det og vil holde på med det.

Jan Helge Pettersen er enig.

– Jeg mener det bør komme en kompetanseheving her. Kanskje et fagbrev. Jeg sier ikke at de ikke er flinke, men alle kan bli bedre.