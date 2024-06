Starts fremtid avgjort – medlemmene sier ja til amerikanske investorer

Flertallet ble sikret med 360 stemmer for. 85 stemte mot forslaget.

Åtte medlemmer stemte blankt og 32 valgte å ikke avgi stemme.

Over 430 stemmeberettigede medlemmer var til stede både digitalt og fysisk på det ekstraordinære årsmøtet i IK Start på Sør Arena.

Noen medlemmer jubler etter at det ekstraordinærer årsmøtet er avsluttet. Noen medlemmer hadde allerede forlatt lokalet da resultatet ble klart. Ikke fordi de var misfornøyd, mer fordi det var varmt når nærmere 280 medlemmer var samlet. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Tirsdag kveld sa de ja til at klubben skal skrive under på en avtale med amerikanske investorer som vil inn med 40 millioner kroner over 10 år.

For at avtalen skulle gå gjennom, krevdes et simpelt flertall av medlemmenes stemmer.

Avtalen har skapt stor debatt blant medlemmene.

Media utestenges

Medlemmene på årsmøtet bestemte tidlig at media ikke fikk være til stede under møtet.

Det ble avgjort med 222 mot 199 stemmer. Ett medlem stemte blankt og ti stemmer gikk ikke gjennom.

I forkant hadde styret i IK Start anbefalt medlemmene om å holde møtet lukket.

Start er i en dyp økonomisk og sportslig krise. Sørlandsklubben har en negativ egenkapital på 7 millioner kroner.

De risikerer å bli trukket to poeng om den fortsatt er negativ ved utløpet av måneden. Klarer de ikke å vise til positiv egenkapital innen 31. oktober, blir klubben degradert til 2. divisjon.

Styreleder i Start Børre Fredriksen, her avbildet under klubbens årsmøte 6. mars. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Taushetsbelagt

Amerikanerne har varslet at de vil investere 40 millioner kroner i klubben gjennom en såkalt dual-modell over de neste 10 årene.

Start har fått kritikk for at deler av avtalen er taushetsbelagt. Medlemmene har kun fått lov til å lese den i klubben sine lokaler, etter å ha underskrevet på en taushetserklæring.

Selskapet som vil inngå dualmodellavtalen heter «Stein på Stein 1905 AS». Selskapet vil overta kommersielle rettigheter dersom avtalen går gjennom.

Roger Loughney, Jean Bley og David Grim står i spissen for de amerikanske investorene som er hovedaksjonærer i selskapet.

Sistnevnte er til stede på Sør Arena tirsdag kveld.

Roger Loughney (t.h.) og David Grim står i spissen for de amerikanske investorene som ønsker å signere avtalen med IK Start. Etter det NRK kjenner til, ønsker de å gå inn med 10 millioner kroner det første året, åtte millioner kroner det andre året, seks millioner kroner det tredje året, og så to millioner kroner de resterende årene. Foto: Kjetil Samuelsen

Ifølge NRKs kilder har styreleder Børre Fredriksen på årsmøtet lest opp et utsagn fra de amerikanske investorene.

Her skriver de at intensjonen er å støtte klubben og at de ikke har noen planer om å selge selskapet, som det har vært skepsis om tidligere.

Ingen plan B

Daglig leder Sveinung Hedding Valvik i Start sier fra talerstolen på det ekstraordinære årsmøtet at klubben ikke har likviditet til å betale lønninger og merverdiavgift gjennom sommeren om det blir nei til avtalen.

Han sier også at klubben må kutte de neste 30 dagene om avtalen blir nedstemt, får NRK opplyst.

Til NRK vil Valvik ikke kommentere når kassen vil være tom. Han sier at klubben har oversikt over likviditeten, men ikke kontroll.

– Denne løsningen er noe som styret og administrasjonen har innstilt på, for å kunne lykkes med det.

Sveinung Hedding Valvik (til høyre) og Børre Fredriksen under pressekonferansen 4. juni, da avtalen ble presentert. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Styreleder Børre Fredriksen har tidligere sagt at de ikke har noen laget plan B, og at mandatet deres var å fullføre avtalen.

– Vi vet at klubben vil få store problemer raskt dersom avtalen ikke går gjennom, sa Fredriksen da avtalen ble presentert 4. juni.

Klubben har også sett på andre muligheter.

– Men konklusjonen er at dette er det beste alternativet for klubben, uten tvil, sa daglig leder Sveinung Hedding-Valvik.