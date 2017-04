Start-profil ute resten av sesongen

Det melder Kristiansand-klubben på sin hjemmeside mandag.

Spissen skadet seg på trening forrige uke. MR-bildene og nærmere undersøkelser viste at Salvesen må gjennomgå en operasjon.

Han mister dermed resten av sesongen.

– Jeg er langt nede nå. Formen var fin og jeg hadde gledet meg veldig til 2017-sesongen. Nå er det over for min del. Dette var et slag i trynet, men jeg skal komme sterkt tilbake, sier Salvesen til klubbens hjemmeside.

21-åringen spilte totalt 26 kamper for Start i Eliteserien forrige sesong.

Han scoret fire seriemål og to mål i cupen i sesongen som endte med nedrykk til 1. divisjon.