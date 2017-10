Start nærmere opprykk etter seier

Les kampens fakta her!

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kom tilbake etter svak start

Niels Vorthoren har satt inn sitt andre mål for kvelden. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Sørlendingene fikk en dårlig start og lå under med 0–2 etter 20 minutters spill.

To scoringer av Niels Vorthoren sørget for 2–2 til pause.

I andre omgang dominerte Start og etter to mål av Steffen Lie Skålevik vant Start til slutt 4–2.

– Det var en grusom start, men en god avslutning på kampen, sier Niels Vorthoren til NRK rett etter kampen.

Han sier hele laget var veldig tent før denne viktige kampen og at det var en skikkelig nedtur å ligge under med to mål til pause.

– Kanskje var vi litt for fokuserte i starten av kampen, men jeg var aldri nervøs for at vi skulle tape, sier Vorthoren.

Han legger vekt på at dette var en lagseier.

Veldig fornøyd

– Jeg er veldig fornøyd med kampen og veldig fornøyd med laginnsatsen. Det er skikkelig gøy å vinne en slik kamp, sier Skålevik til NRK rett etter kampen.

Han sier Start viste at de virkelig ville vinne denne kampen, selv om de lå under 0–2 i starten.

Steffen Lie Skålevik (t.h.) jubler etter å ha satt inn 4–2 scoringen for Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Vi tar oss sammen og biter oss fast i kampen. Målene er krigermål og viser at vi ville vinne kampen, sier han.

Skålevik måtte til slutt bytte på grunn av en skade.

– Ankelen er dårlig og jeg har slitt de siste ukene med ryggen. Jeg klarte å ta meg sammen, men måtte bytte til slutt. Det er deilig å score to mål, men dette er en lagseier. Nå går det mot opprykk, men det er tøffe kamper som gjenstår, sier Skålevik.