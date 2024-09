Start har snudd millionunderskudd til overskudd

Saken oppsummert Start har fått overført ti millioner i henhold til dualmodellavtalen, bekrefter daglig leder Sveinung Hedding-Valvik.

Overføringen skjedde før 30. juni, fristen for å vise til positiv egenkapital og unngå poengstraff.

Til tross for et underskudd på ti millioner i 2023, har frisk kapital fra amerikanske investorer snudd situasjonen for klubben.

De ti millionene fra investorene er ikke inntektsført, men går inn som ansvarlig lån på egenkapitalsiden.

Start måtte sende en regnskapsrapport til Norges Fotballforbund innen 1. september, som bekrefter at de har mottatt rapporten.

Start trenger et tilskuersnitt på omtrent 3000 på de gjenstående kampene for å opprettholde økonomien.

– De ti millionene som skulle overføres til Start i henhold til avtalen er overført.

Det sier daglig leder i Start Sveinung Hedding-Valvik til NRK.

Han bekrefter at pengene ble overført før 30. juni. Det var fristen da Start måtte vise til positiv egenkapital for å unngå en poengstraff på to poeng.

– De er kommet i henhold til regelverket. Og alle rapportene er revisorgodkjent, og sendt NFF innen tidsfristen.

Fra millionunderskudd til overskudd

NRK har gjennomført en kredittsjekk av Idrettsklubben Start. Den viser røde tall for klubben som i 2023 gikk med et underskudd på drøye 10 millioner kroner.

I tillegg får klubben den dårligste graderingen i forhold til konkursrisiko, med status 1 på en skala fra 1 til 5.

Men frisk kapital fra amerikanske investorer har snudd situasjonen.

– Satt tæring etter næring

Hedding-Valvik innrømmer likevel at klubben må jobbe hardt for å nå de budsjetterte inntektene.

– Første halvår i år ga et overskudd på 178.000 kroner. Det er deilig at vi er i den situasjonen at inntekter og kostnader henger sammen.

– Hvor vanskelig har det vært å komme der?

– Det har vært en ganske tøff jobb. Vi har ikke hatt de publikumstallene som vi kunne ønske. Likevel har vi klart å ha økonomien i kampene på plass.

De ti millionene fra investorene er ikke inntektsført, men går inn som ansvarlig lån på egenkapitalsiden. Snuoperasjonen skyldes derfor kutt i kostnader, samt innsparinger.

– Vi har gjennom fjoråret jobbet med å redusere kostnader, og har fortsatt med det i vår. Vi har satt tæring etter næring, sier Hedding-Valvik.

Sveinung Hedding-Valvik føler seg trygg på at høsten ikke vil innebære frykt for poengtrekk og degradering. Her gratuleres han etter det ekstraordinære årsmøtet, der medlemmene stemte for en dualmodell med de amerikanske investorene. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Forbundet bekrefter rapport

Start måtte sende en regnskapsrapport til Norges Fotballforbund innen 1. september. Og denne måtte vise positiv egenkapital for at klubben skulle slippe poengstraff på to poeng.

På Ullevaal stadion bekrefter de at papirene er mottatt.

– Vi har mottatt regnskapsrapportering fra IK Start, og alle andre klubber som er lisensiert. Nå bruker vi tida fram til slutten av september til å gå gjennom de rapportene.

Det sier Rune Nordhaug, seksjonsleder for klubbstøtte.

Han vil verken bekrefte eller avkrefte om Start slipper poengstraff.

Rune Nordhaug bekrefter at de har mottatt papirene fra Start. Foto: Pressefoto / NFF

– Vi går ikke ut med noen poengstraff eller andre sanksjoner før vi har alt klart. Vi må ha det gjennom klubblisensnemnda før vi går ut med noe slikt.

Nordhaug antar at NFF kommer med en felles uttalelse for alle klubber i månedsskiftet september/oktober.

Kampen mot Vålerenga i sommer hadde et tilskuertall på hele 6906, og bidro til å heve publikumssnittet på Starts hjemmekamper denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Trenger 3000 tilskuere pr. kamp

Start sliter fortsatt sportslig og ligger på kvalifiseringsplass for å unngå nedrykk til 2. divisjon.

Men økonomisk vil Hedding-Valvik nå friskmelde klubben. Han sier de trenger et tilskuersnitt på omtrent 3000 på kampene som gjenstår.

Men den daglige lederen føler seg trygg på at de kan legge økonomisk uro og frykt for poengtrekk og degradering bak seg.

– Jeg føler meg veldig trygg på det. Vi har sendt inn og fått på plass dokumentasjon på den jobben som har blitt gjort og den avtalen som ble inngått.