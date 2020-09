Står i kø for å adoptere strender

I helga startet den nasjonale strandryddeuka. Folk rundt i hele landet har plukket søppel i skjærgården. Å få ansvar for egne strandområder er ekstra motiverende, mener de som har prøvd det.

– Enorm pågang

Organisasjonen Våre Strender rennes nå ned av folk som vil adoptere en strand, forteller daglig leder, Eugene Guribye.

– Det er over all forventning. Vi klarer ikke å ta hånd om alle, men håper at alle som ønsker det skal få sitt ryddeområde på sikt.

Foreløpig har Våre Strender inngått avtaler for over 60 strandområder på Sørlandet. Der bidrar organisasjonen med bortkjøring av avfall og utlån av ryddeutstyr.

– Det er snakk om alt fra enkeltstrender til hele øyer i den sørlandske skjærgården, sier Guribye. Og alt fra enkeltpersoner og familier til organisasjoner og bedrifter kan gå inn på ordningen.

Eugene Guribye, leder i Våre Strender har nå ventelister på folk som vil adoptere et strandområde. Foto: Espen Bierud

Adopterte en hel øy

Gisle Bernhard Brøvig og en rekke av kollegaene hans i selskapet Gard i Arendal har adoptert en hel øy. Lørdag var han og 30 andre ute og fjernet søppel på øya. Området er et mye brukt ferieparadis for fastboende og turister.

– Vi har plukket søppel langs hele øya. Det varierer fra sandstrender til rullestein, hvor det fester seg store mengder plastsøppel.

Gard er et sjøforsikringsselskap og Brøvik sier de ansatte derfor føler et ekstra stort ansvar for å bidra.

De ansatte i Gard og familiene deres på strandrydding på øya Merdø i Arendal. Foto: Privat

– Vi arbeider med forsikring av store skip og er opptatt av å bidra til å hindre marin forsøpling.

Nasjonal trend

Organisasjonen Hold Norge Rent bekrefter tendensen. De har 90 adopsjoner som gjelder strender og andre naturtyper i prosjektet, Min bit av Norge

– Vi er sikre på at dette er framtidas måte å organisere rydding i naturen på.

Det sier daglig leder i organisasjonen, Lise Keilty Gulbransen. Hun mener de omfattende ryddeaksjonene med opp mot 100 000 mennesker i aksjon, vil bli vanskelige å opprettholde i lengden.

–Det blir mer motiverende når man får ansvar for naturområder man kjenner og må passe på.

Lise Keilty Gulbransen i Hold Norge Rent tror adopsjon av naturområder blir framtidas måte å rydde søppel på. Foto: Nils Egil Bygdevoll

– Får eierforhold til stranda

Guribye i Våre Strender sier de har opplevd en generell dalende interesse for å delta på store dugnader på fastlagte dager. Særlig etter pandemien kom.

– Men når man får ansvar for et eget strandområde kan man rydde når det passer en selv.

De som går inn på ordningen forplikter seg til å rydde en bestemt strand eller område ved sjøen, minst to ganger årlig. Prosjektet skal være det største i sitt slag her i landet.

– Strandområdene er en veldig viktig del av livene til folk her i sør. Det gjør at man virkelig ønsker å ta ansvar, tror han.

Folk står i kø for å få ansvaret for en egen strand på Sørlandet. Her fra en ryddedugnad i Arendal i helga. Foto: Espen Bierud

Familie adopterte tre strender

Jaran Flaath og familien på fire har tatt på seg ansvaret for tre små strender innerst i Sømskilen i Grimstad.

– Vi bor rett i nærheten og syns det er praktisk og greit å ha ansvar for dette området som vi ellers bruker mye.

Han forteller at familien med to barn plukker avfall jevnt og trutt, fordi det stadig flyter inn nytt søppel i området.