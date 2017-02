Står frem som varsler

Grimstad-rådmannens spesialrådgiver Ragnar Holvik står frem som varsleren i den omfattende saken om helsekjøpene. Han påstår i et brev til politikerne at det siden 2012 er kjøpt inn helsetjenester for nær 100 millioner uten lovlige rammeavtaler, skriver Agderposten. Nåværende rådmann Tone Marie Nybø Solheim sier hun ikke kjenner organisasjonen på denne måten.