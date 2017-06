Stalleland melder seg ut

Terje Stalleland melder seg ut av Frp. – Det har over lengre tid vært et høyt konfliktnivå i Aust Agder FrP, og det er kommet til et punkt der det oppleves som en belastning for meg og for partiet. Med håp om at dette kan bidra til å skape ro, har jeg i dag meldt meg ut. Han fortsetter i sine verv som uavhengig. Han ønsker ikke å kommentere ytterligere.