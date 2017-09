Sprer glede og country igjen

Det har gått åtte år siden forrige gang trioen ga ut plate. Årene har de brukt til å spille flest mulig konserter, og i sommer sto de på plakaten på Eikerapen Roots Festival.

Country-barndom

Gruppas frontmann Jan Ove Johansen forteller om en oppvekst med en pappa som var countryentusiast.

– Det var mye musikk hjemme, og jeg og min bror Jim (bass) har spilt sammen siden vi var ganske små, forteller Jan Ove, som selv spiller gitar og synger.

Sammen med trommeslager Dene O'Neil har de tre vært Gledeskompaniet i rundt femten år.

I rekken av viktige forbilder nevner Johansen artister som Garth Brooks, Buck Owens, Black Sabbath og Kiss.

Blitt mer rocka

Den nye plata har fått tittelen "Nyte livet".

Jan Ove Johansen, vokalist og gitarist i Gledeskompaniet.

– Vi er vi nok mer rocka enn tidligere, forteller Jan Ove, som beskriver gruppa som et countryrock band. Og tekstene er på egen dialekt.

– Min engelsk bra nok, innrømmer vokalisten, som understreker at det uansett føles mest naturlig å synge på morsmålet.

Jan Ove sier ellers at alt han opplever kan bli en tekst for Gledeskompaniet

– Situasjoner en havner i og folk man møter inspirerer til å skrive sanger, sier Johansen. – Det må være litt glede og glimt i øyet med Gledeskompaniet, legger han smilende til.

Feststemt musikk

– Gledeskompaniet skaper sikkert både glede og kompaniskap med en engasjerende musikk som nok fungerer best på lokalet, mener anmelder Øyvind Nyvoll.

Musikkanmelder Øyvind Nyvoll.

Han medgir at dette er musikk som passer godt for et feststemt og velvillig publikum.

– Musikerne i Gledeskompaniet kan spille, og de lykkes i å lage enkle låter med ukompliserte tekster som ikke krever så mye av lytteren, konkluderer Nyvoll, som belønner trioen med seks av ti oppnåelige poeng.

Country-Rock bandet Gledeskompaniet fra Kristiansand har plassert seg med «tean i tanga» når de i over 15 år har gledet sitt publikum med artige låter på «kristiansandsk».