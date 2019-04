– Jeg har det etter forholdene bra, men det er klart det er skremmende å bli utsatt for et slikt overfall, sier Karlsen i en uttalelse gitt gjennom fotballklubben Start.



43-åringen hadde vært på et middagsbesøk hos noen venner og var på vei hjem da han ble overfalt og utsatt for grov vold på Grünerløkka i Oslo.

Karlsen ble innbragt til sykehus like etter midnatt lørdag og måtte gjennom en operasjon etter at han ble påført flere brudd i kjeven.

Han er nå utskrevet fra sykehuset, og overfallet er politianmeldt.

– Alvorlig og trist hendelse

Arbeidende styreleder i Start, Christopher Langeland, forteller at Start nå har fullt fokus på å støtte Tor-Kristian Karlsen i tiden som kommer.

– Det er alvorlig og trist at en slik hendelse kan skje, og vi er selvfølgelig rystet over at noe slikt har skjedd med en av våre ansatte. Vi har fullt fokus på å gi Tor-Kristian den roen og støtten han trenger fremover, slik at han kommer seg 100 prosent på beina igjen, sier Langeland.

Arbeidende styreleder i Start, Christopher Langeland, sier klubben har fullt fokus på å støtte Karlsen i tiden som kommer. Foto: Svein Sundsdal

– Samtidig kjenner jeg Tor-Kristian godt nok til å vite at han veldig snart ønsker å være med å bidra til at vi i Start kan nå våre mål, sier Langeland.

Tor-Kristian Karlsen sier han ikke ønsker å uttale seg ytterligere rundt dette på nåværende tidspunkt og ber om forståelse for at han ønsker ro den neste tiden.

Kom til Start i 2017

Karlsen ble hentet som sportslig leder til Start sommeren 2017, etter en fortid i samme rolle i klubber som Maccabi Haifa, Monaco og Fredrikstad.

I løpet av tiden hans i Start, har Steinar Pedersen, Mark Dempsey og Kjetil Rekdal mistet jobben som hovedtrenere. Han har også måtte tåle kritikk for en rekke spillerkjøp klubben har gjort i løpet av de siste to sesongene.



Start rykket ned til førstedivisjon etter en turbulent sesong på øverste nivå i fjor, og står med to seire og to tap så langt i 2019.