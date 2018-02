I desember besluttet politiet i Kristiansand å åpne graven til den 42 år gamle kvinnens far. Politiet vil imidlertid ikke bekrefte opplysningene VG har fått om at det er funn som tyder på at han kan ha blitt forgiftet.

– Levningene er hos Rettsmedisinsk institutt i Oslo for rettstoksikologiske analyser. Dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt, sier politiadvokat Ragnhild Helgesen i Agder politidistrikt. Hun sier at politiet ikke har nye opplysninger som de ønsker å gå ut med nå.

Kvinnen ble i september siktet for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Politiet har siktet kvinnen for å ha forgiftet ekssamboeren. Men da kvinnens far ble funnet død ble det aldri foretatt en obduksjon, ettersom politiet mente det var et naturlig dødsfall.

VG melder også at politiet skal ha utvidet siktelsen mot kvinnen for å ha dopet ned enda en ekskjæreste. Denne mannen skal ha blitt neddopet tre ganger ved bruk av legemidler.

Helgesen bekrefter at siktelsen mot kvinnen er utvidet, men at denne gjelder familievold etter straffelovens paragraf 219.

Kvinnen nekter straffskyld.