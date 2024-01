Spesialenheten skal etterforske tidligere lensmann

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Tidligere lensmann Asbjørn Skåland skal etterforskes av Spesialenheten for politisaker.

Skåland drev med salg av tomter i Flekkefjords største handelspark mens han var lensmann, uten å informere politiledelsen.

Skåland trakk seg ut av alle firmaer rundt 2011, men fortsatte å være involvert som "observatør" på styremøter og i forhandlinger med kommunen.

Spesialenheten skal nå undersøke om Skåland gikk for langt i forhold til det han hadde lov til som polititjenestemann. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Rune Fossum i Spesialenheten for politisaker bekrefter i dag at de har startet etterforskning av tidligere lensmann i Flekkefjord Asbjørn Skåland.

– På saksmottaket har vi hatt saken til en foreløpig og innledende vurdering. Når det nå er åpnet etterforskning, vil saken gå over til etterforskningsavdelingen vår, sier Fossum.

En jurist og en tjenesteperson vil der bestemme hvilke etterforskningsskritt som skal iverksettes i saken.

Tidligere lensmann Asbjørn Skåland har så langt ikke svart på NRKs henvendelser, men har uttalt seg til avisen Agder.

– Jeg mener det er fornuftig for alle parter. Jeg mener fremdeles jeg ikke har gjort noe galt. Men derfor skal det bli greit å få dette etterforsket på en ordentlig måte, sier Skåland til avisen.

Skåland ble pensjonist fra nyttår og er slik sett ikke i aktiv tjeneste.

Det var etter at NRK begynte å arbeide med denne saken, at politiet i Agder valgte å melde saken med lensmannen til Spesialenheten.

Drev med eiendom

Skåland drev med eiendom sammen med en politikollega. De to startet et firma i 2006, og etter hvert ble det flere firmaer.

Alt dette skjedde samtidig som de jobbet i politiet.

Det ene firmaet kjøpte i 2008 en stor eiendom av Flekkefjord kommune. Den skulle de dele opp i mindre tomter og selge til handel- og næringsvirksomhet.

Men etter en gjennomgang med politiet, sluttet lensmannen med eiendom rundt 2011. Han solgte alt til kona, og sa fra seg alle verv.

Den andre politimannen måtte si fra seg de fleste av sine styreverv.

Bakgrunnen for dette var strenge regler for ansatte i politiet for såkalte bierverv. Reglene skal blant annet hindre inhabilitet.

Da Asbjørn Skåland formelt trakk seg ut av firmaet i 2011, overtok kona hans aksjene i eiendomsselskapet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fortsatte bak politimesterens rygg

Før jul avslørte NRK at Skåland og politimannen hadde fortsatt med eiendom.

Begge hadde vært på styremøter som såkalte observatører, og begge hadde forhandlet med kommunen på vegne av firmaet.

Nå skal Spesialenheten undersøke om lensmannen gikk for langt i forhold til det han hadde lov til.

– Vi har fått informasjon om saken og det gir holdepunkter for at det er rimelig grunn for å åpne etterforsking. Det er et begrep som ikke krever så altfor mye mistanke om at det kan ha skjedd en straffbar handling, sier Fossum.

Spesialenheten har ikke startet etterforskningen av den andre politimannen enda.

– Vi kommer til å se på den andre tjenestepersonen raskt.

Ifølge denne politimannen har politiet i Agder overfor ham opplyst at det ikke er noe som tilsier at han skal etterforskes.

Utover dette vil han ikke kommentere saken.

– Så ikke noe galt

Da NRK snakket med tidligere lensmann Skåland før jul, forklarte han at han trakk seg helt ut av alle firmaer – etter avtale med politimesteren i Agder.

Han innrømmet å ha vært involvert. Blant annet ved å delta på møter som «observatør» for kona, som overtok aksjene. Dette sa han til NRK da:

– Jeg hadde interesse av å følge med på utviklingen av området som jeg var med å starte, og som ektefelle til en av eierne.

– Var det avklart med politimesteren?

– Nei, da møtene var av en slik art at jeg ikke vurderte det.