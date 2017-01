Sparer titalls tusen med frityrolje som drivstoff

Flekkefjæringen har brukt frityrolje som drivstoff på bilen i tre år. Bilen med det påmalte navnet «Fettvogna», blir lagt merke til.

– Folk kjenner lukta og er nysgjerrige. De spør og graver. Det er veldig kontaktskapende, sier han.

Mye å spare

Ideen om å bruke frityrolje, fikk han etter å ha sett andre bruke det på TV.

– Da jeg så hvor enkelt dette var, tenkte jeg at jeg måtte prøve, sier Jakobsen.

Han bygget om bilen til en «frityrbil», slik at den skulle fungere med frityrolje på tanken.

Frityrolje får han fra kafeen «Lyngdal inn». Når de ansatte skal kvitte seg med oljen brukt til matlaging, helles den i spann og settes i en binge. Der kan Jakobsen henter drivstoffet sitt, og det helt gratis.

Jakobsen kjører om lag 35 000 kilometer i året. Ved å bruke frityrolje, slipper han utgifter til diesel, som i snitt koster 13 kroner per mil.

Om han bare bruker gratis frityrolje, sparer han omkring 45 000 kroner i året.

Jakobsen har bygget om bilen for at den skal kunne gå på frityrolje. Foto: Lars Eie / NRK

– Kjempefornøyd med ordningen

Det er ikke bare Jakobsen som nyter godt av denne ordningen. Det gjør også kafeen i Lyngdal.

– Før Jakobsen begynte å hente frityrolje, måtte vi betale seks, sju kroner per liter for å kvitte oss med oljen. Nå har vi ingen kostnader forbundet med dette. Vi sparer ganske mange tusen, noe vi er kjempefornøyd med, sier daglig leder for Lyngdal Inn, Rita Ballestad.

Jakobsen synes det er rart at ikke flere som gjør som ham. I tillegg til økonomiske besparelser, er det å bruke frityrolje som drivstoff, også bra for miljøet.

– Det lukter litt, men ellers er det ganske rent det som kommer ut bak, sier han.

Bilen har fått navn etter drivstoffet. Foto: Lars Eie / NRK

.