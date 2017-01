Sparer penger på snømangel

Kommunene på Agder får mer penger til vedlikehold med snøfattige vintre. Driftssjef Vidar Engh i Arendal kommune anslår at kommunen sparte et par millioner på snøbrøyting i 2016, som dermed kunne dekke inn et etterslep på andre vedlikeholdsoppgaver på vei.