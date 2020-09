Sørtoget går som normalt

Togene på Sørlandsbanen går som normalt igjen, opplyser Dag Brekkan i Go Ahead til NRK. – Men nattoget fra Stavanger går med et annet type togsett enn det pleier. Det betyr at det kun vil ha sittevogner. Tidligere i kveld tok det til å brenne i et tog som var på vei til Oslo fra Stavanger. Ingen personer ble skadet.