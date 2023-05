Sørlending vant stor-gevinst i Lotto

– Det er helt uvirkelig, sier kvinnen til Norsk Tipping.

Det var på selveste nasjonaldagen at kvinnen fikk full pott, men Norsk Tipping fikk først tak i vinneren fra Agder torsdag morgen.

Trodde det var tull

Hun tok ikke telefonen kvelden før fordi hun trodde noen tullet med henne, ifølge Norsk Tipping.

– Da hun skulle legge seg litt før midnatt onsdag kveld, bestemte hun seg for å sjekke opp nummeret som hadde ringt, og da så hun det var fra Norsk Tipping opplyser spillselskapet.

Kvinnen var alene om å ha 6 + 1 rette 17. mai og dro inn hele førstepremiepotten på 197 710 135 millioner kroner.

– Etterpå så jeg på forskjellige nettaviser at Norsk Tipping ikke hadde fått tak i vinneren i Vikinglotto. Så da la jeg sammen to og to og sjekket kupongen min, sier vinneren.

Ifølge Norsk Tipping ønsker den nybakte Lotto-millionæren å være anonym. Men hun formidler gjennom selskapet at hun er veldig glad.

– Jeg begynte å grine, for dette er veldig spesielt. Jeg er veldig glad, sier Agder-kvinnen.

Gevinsten til kvinnen fra Agder på 197 710 135 kroner er nesten i nærheten av rekord-beløpet i 2013.

Får økonomisk veiledning

Som en del av oppfølgingen rundt vinnere kommer hun til å få profesjonell økonomisk veiledning opplyser Norsk Tipping.

Onsdagens førstepremievinner går inn på syvendeplass på listen over de største premiene som er vunnet av nordmenn i Vikinglotto.

Kvinnen fra Agder ønsker å være anonym men gleder seg stort over full pott i Vikinglotto. Foto: Norsk Tipping

Små vinnersjanser

For å vinne 1.-premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 5 mulige. Det gir totalt ca. 61 millioner mulige kombinasjoner per rekke.

Vinnersjansen blir da ca. 1:61 millioner per rekke.

For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:15 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.