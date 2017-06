Sørlending skal lede homonettverk

Partiet Venstre skal starte eget nettverk for LHBT-personer. Nettverket blir ledet av Petter N. Toldnæs som er stortingskandidat for agderfylkene. Det skriver Fædrelandsvennen. Toldnæs sier han vil jobbe for økt toleranse i landsdelen.