Sørlandssenteret kan bli valglokale

Rådmannen i Kristiansand ønsker at folk skal kunne avgi forhåndsstemmer på kjøpesenteret de to siste ukene før stortingsvalget til høsten. Fra før har det vært mulig å forhåndsstemme i Vågsbygd og i Kvadraturen, men på østsiden av byen har savnet et slikt tilbud.