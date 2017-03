Sørlandske countryhelter

an sitter med et glass foran seg i et brunt lokale på Majorstuen i Oslo. Vi møter vokalist og låtskriver i Country Heroes på stamstedet hans, Valkyrien på Majorstua. – Mange av låtene på plata har blitt til her, forteller Jørund. Han beskriver stedet som perfekt for å senke skuldrene, finne roen og hente inspirasjon.

Tro mot røttene

Country Heroes debuterer med albumet «Southern Insecurity". Tre av musikerne på plata er sørlendinger bosatt i hovedstaden. Jørund Vålandsmyr er fra Eydehavn i Arendal, Bjørn Haglund (trommer) er også fra Arendal, mens Tor Ånon Kleivane (bass) er fra Evje og har nettopp forlatt bandet og flyttet tilbake til hjembygda.

– Vi er glade i den opprinnelige, jordnære countrymusikken fra 50-60- og 70-tallet og gjerne tilbake til 40-årene.

– Det er fra den tiden du finner den beste countrymusikken, konkluderer arendalitten.

Jørund Vålandsmyr er fra Eydehavn i Arendal. Her er han på sitt stamsted, Valkyrien, på Majorstuen i Oslo. Foto: Janne Aateigen / NRK

Pappas Citroën

– Jeg hørte mye countrymusikk som barn i Citroenen til pappa, forteller Vålandsmyr.

– Og da jeg var et par og tjue oppdaget jeg denne musikken for fullt.

– For oss er det viktig at det vi spiller skal være ekte country, noe vi også legger vekt på i instrumentene vi bruker, sier vokalisten.

– Hva skriver du om i tekstene dine?

– Damer, drikking, religion, sorg og lidelse, elendighet og glede, altså om de vanlige temaene, smiler Jørund.

Inspirert av oppveksten

Tittelsporet på albumet «Southern Inscecurity» er inspirert av oppveksten på Sørlandet.

– Det handler om å være litt annerledes og ikke passe helt inn, om å føle seg litt utenfor.

– Et tema som passer mange andre steder også, understreker vokalist og låtskriver Jørund Vålandsmyr.

Plateanmeldelse Country Heroes

Tommel opp fra anmelder

Anmelder Øyvind Nyvoll mener at Country Heroes har laget musikk som får ham til å tenke på at countrymusikk har utviklet seg og gått forskjellige veier.

– Noe er blandet opp med pop og noe har gått andre veien og laget en slags tulleverden med cowboyhatter, hvor de later som om all transport fremdeles skjer med hest, sier han.

– Men Country Heroes oppfatter jeg rett og slett som en gjeng som har laget fine sanger, inspirert av dem som gjorde denne sjangeren populær for mange på 50-tallet og oppover. legge han til.

– De lager musikk de liker, og det gjør de på en troverdig måte, konkluderer Nyvoll.

Han gir plata poengsummen åtte av ti oppnåelige.