Sørlandsbanen stengt i fem dager

Store regnmengder fører til at en fylling på Augland må byttes ut. Bane NOR skriver at det ikke vil kjøre tog mellom Kristiansand og Vennesla. Det vil settes opp buss for tog på strekningen. Tog mellom Kristiansand og Oslo og Kristiansand og Stavanger går som normalt.