I Kristiansand finnes landsdelens første og eneste spa for hunder, enten blott til lyst, eller som rehabilitering etter skade.

Eirin Johansen har de siste månedene tatt med seg sin boxer Silja til Hundens Multihus i Kristiansand. I fjor fikk hunden en alvorlig skade i et bakbein, og for å få hunden raskest mulig frisk igjen får Silja både svømmetrening i oppvarmet basseng og laserbehandling hver uke.

Hunden Silja trives godt i det varme vannet med eier Eirin Johansen. Foto: Trine Trondsen

Johansen erkjenner at dette nok ikke er noe de fleste gjør, men forteller at hunder er en lidenskap for henne og at det er viktig å gi hunden den beste behandlingen som finnes. Hun mener Silja har hatt god effekt av behandlingen til nå.

– Dette er en livsstil for meg. Jeg har tre boxere og selv om det er litt luksus, tror jeg dette er riktig å gjøre, sier hun.

15 hunder hver uke

Bente Borsheim er daglig leder hos Hundens Multihus, og var den som satset på eget varmtvannsbasseng til hunder. Borsheim har selv utdannelse innen fysioterapi og rehabilitering for hunder og katter, og når hennes egen hund fikk en ryggskade reiste hun flere ganger til Skien for bassengtrening.

På Sørlandet var det ikke noe slikt tilbud før Borsheim satset på det.

– Hundene har samme nytte av dette som mennesker. Hundenes anatomi er den samme som hos oss. Jeg mener dette er den beste treningsformen mange hunder kan få uten å belaste skaden i stor grad, forteller hun.

Etter noen måneders drift forteller hun at tilbudet er tatt godt imot, og hver uke regner benytter nær femten hunder og eiere seg av tilbudet.

Borsheim tror dette vil bli mer vanlig i fremtiden.

Daglig leder hos Hundens Multihus Bente Borsheim tok initiativet til å starte Foto: Trine Trondsen

– Når hundene først blir vant til vannet, elsker de denne behandlingen, forteller dyreentusiasten.

Svært effektiv trening

Ifølge Borsheim utgjør ett minutts svømming i bassenget det samme som å løpe 1,6 kilometer i felt. I tillegg understreker den ivrige hundeentusiasten at man slipper unna all belastning som hunden lett kan pådra seg i ulendt terreng.

Hun mener samspillet mellom hund og eier i bassenget er noe helt spesielt, noe heller ikke hundeeier Eirin Johansen har noe problem med å bekrefte fra bassenget.

Veterinær hos Dyrlegene i Risør AS Erik Ulven mener det er noe hundeeiere godt kan spandere på sine firbente dersom det er behov for det.

– Selvfølgelig er dette luksus, men hva er det som egentlig ikke er luksus i dag? Hundene nyter dette, de har godt av det, og spesielt eldre hunder med stivere muskler har garantert stor nytte av denne type behandling, sier Ulven, som bekrefter at det blir mer og mer vanlig.