– Det er helt naturlig at det er mange som er utrygge på om dette er noe de bør forfølge for deres egen helses del, sier klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen ved sykehuset i Flekkefjord.

De siste dagene har sykehuset blitt nedringt av pasienter som lurer på om de er operert av legen som nå granskes av Helsetilsynet. Mannen er involvert i en rekke feiloperasjoner.

Hittil har 55 pasienter fra Flekkefjord sjekket om de er operert av den mye omtalte legen. Av disse er 33 personer operert av denne legen.

– Det er for å gå gjennom for å se om det er noe vi skulle sett på i mer detalj. Det betyr ikke at det er 33 pasienter som er feilbehandlet, sier klinikkdirektøren.

21 pasienter har henvendt seg til sykehuset i Kristiansand. Fem av dem har blitt operert av legen og har fått tilbud om ny time.

Norsk pasientskadeerstatning opplyser til NRK at de så langt kun har fått inn et par henvendelser i forbindelse med feiloperasjonene i Flekkefjord og Kristiansand.

FEILOPERERT: Finn Åge Olsen fra Lyngdal ble feiloperert i Flekkefjord fått mange telefoner fra folk i distriktet som frykter de er feiloperert av legen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ble flyttet til Kristiansand

NRK har flere ganger omtalt feiloperasjonene ved lokalsykehuset i Flekkefjord.

I flere av sakene er det én lege som er sentral. Han er involvert i tilsynssaker der pasienter har mistet livet, har måttet amputere og har blitt operert helt uten grunn.

Flere leger har vært involvert i de mange feiloperasjonene i Flekkefjord. Denne legen er involvert i de fleste av sakene.

Han opererte ved sykehuset i elleve år uten å være utdannet ortoped.

Etter at NRK for et års tid siden skrev om de skadde pasientene, ble legen overført til sykehuset i Kristiansand for å ta denne utdanningen.

Der fikk han fortsette å operere alene, og har feiloperert på nytt.

I slutten av januar ba sykehusledelsen legen om å gå av mens han granskes av Helsetilsynet. I tillegg skal Helse Sør-Øst skal granske Sørlandet sykehus.