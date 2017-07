Sørlandet er mer enn bare sol og sommer

– Sørlandet har de siste 10–15 årene utviklet utrolig mye bra, og kvalitetsopplevelser for gjestene som er uavhengige av været, sier Søvik.

Heidi Søvik i reiselivsklyngen Usus. Foto: Kristine Sterud / NRK

Hun sier turistenes største forventninger til Sørlandet er å få god service og møte hyggelig folk.

– Og at vi har mange aktiviteter, som for eksempel shopping, som vi er gode på.

Og da mandagsværet ikke inviterte til strandliv, var det mange som tok turen ut på Sørlandssenteret. Likevel hadde flere forhåpninger om nettopp sol og sommer.

– På sommeren liker jeg best å være ute, men å være her på shopping går også greit. Det er ikke så ille, sier Kimberly Stout fra USA.

Har det gøy uansett

Kristoffer Vig Jensen synes det er mye å gjøre selv med dårlig vær. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Det er ikke så nøye om det er regn eller sol, men det er best når det er sol. Man kan likevel gjøre mye, sier Kristoffer Vig Jensen (10) fra Oslo.

Hans største forventninger til sommeren på Sørlandet er å ha det gøy og besøke besteforeldrene. Han drar frem å dra til Dyreparken, Aquarama og være på Sørlandssenteret som ting han liker å gjøre.

Været er viktig

– Nå er det fint vær hjemme og stygt her, så vi var litt skuffa, sier Magne Verkset som camper på Hamresanden Camping.

– Vi kommer fra Nordmøre, og forventet at det skulle være bedre vær her på Sørlandet, sier Magne Verkset. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Merete Nesvik reiser også sørover for å ha det varmere enn hjemme i Stavanger.

Merete Nesvik synes Kristiansand er en fin by, spesielt når det ikke regner. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

– Men bare det ikke regner er vi egentlig ganske fornøyde. Vi skal blant annet i Høyt- og Lavt Klatreparken. Kristiansand er en flott by og vi koser oss masse her, sier Nesvik.

Det forventes over 3 millioner besøkende til landsdelen i løpet av sommeren.

Halvdårlig vær er bra

Skimter sola med sitt fravær trekker turistene til innendørs aktiviteter, som for eksempel Laksesenteret på Kvåsfossen.

– Det er jo litt vondt å si det, men halvdårlig vær gjør ikke noe for oss, sier daglig leder Osvald Egeland.

Laksefossen har sin første fulle sesong i år, og nærmere 3000 har hittil vært innom siden 1. juni.

Mest folk med sola

På Lindesnes fyr får de best besøk på solrike dager. De opplevde rekordbesøk i fjor, men har en liten nedgang i år sammenlignet med sommeren i fjor.

– Vi registrerer jo bare betalende gjester, og det er mange som kommer hit uten å løse billett også. Men vi opplever at vi er et populært mål for turister på fine sommerdager, sier fyrvoktervikar Morten Strande.

– Folk som ferierer i Norge, også nordmenn, vil ha aktiviteter og variasjon, men de vil også ha litt sol, konkluderer Heidi Søvik.