Solvei trues med ekslusjon

Leder for Arendal Frp, Bjørnar Solvei, og to andre medlemmer har fått varsel om eksklusjon fra partiet, skriver Agderposten. Solvei har vært talsmann for kravet om nytt nominasjonsmøte etter at Åshild Bruun-Gundersen ble stemte for fylkessammenslåing i fylkestinget.