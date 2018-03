Solgte skjærgårdsidyll under takst – dømt til å betale erstatning

Da Meglerhuset Sædberg i Kristiansand skulle selge boligen, tok de ikke kontakt med alle interesserte. Eiendommen ble dermed solgt en halv million kroner under takst.

En som hadde meldt seg interessert, ble ikke kontaktet. Han sendte melding til selger og spurte hvorfor i alle dager de hadde solgt huset så billig, når han selv gjerne hadde betalt minst prisantydning.

– Veldig rart

– Småbruket har vært i familien min i over 200 år. Jeg var veldig knyttet til huset, tomten, sjøboden og vår private holme. Men vi hadde lån å betale etter at pappa døde, så vi måtte selge.

Det sier Michelle Santos. Faren var norsk og moren filippinsk. Da faren fikk kreft flyttet han sammen med moren til Filipinene, og Michelle stod for salget av boligen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke kom til å få mer enn tre millioner kroner uansett. Det syns jeg var veldig rart. Tidligere har vi fått beskjed om at tomten og beliggenheten var verdt mye mer.

Eiendommen ble solgt for tre millioner kroner. Da den andre interesserte mannen fikk vite det, bød han 3,5 millioner. Salget ble forsøkt stanset.

Saken havnet i retten med krav om erstatning etter at Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester kom til at megleren hadde opptrådt «klart kritikkverdig».

Kristiansand tingrett har funnet det sannsynlig at eiendommen kunne ha blitt solgt for 3,3 millioner kroner.

Michelle Santos, bak ser du noe av skjærgården i Søgne. Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Alvorlige konsekvenser

– Det er en sjelden og alvorlig feil. Meglere er stort sett opptatt av å få flest mulig interessenter, og selge eiendommen til best mulig pris. Ikke slik som i denne saken. Det fikk store konsekvenser. Man lærer av sine feil, og forhåpentligvis gjør ikke Meglerhuset Sædberg dette igjen. Men det er en ripe i lakken, dette.

Det sier Michelles advokat, Andreas Langeland. De ba om en erstatningssum på 500.000, men fikk 350.000 kroner.

Inger Sædberg Birkenes, som foretok salget, ønsker ikke å møte NRK til intervju. Hun skriver følgende i en SMS:

Jeg syntes saken er veldig beklagelig og trist. Jeg gjorde en stor tabbe ved at jeg ikke tok en telefon til en person som ikke hadde sett eiendommen og det får vi svi for nå. Jeg trodde ikke denne personen var interessert. Men vi får lære av dommen og gå videre derfra. Selve dommen blir ikke anket, men forsikringsselskapet vårt vurderer om de vil anke saksomkostningene som de mener er feil. Inger Sædberg Birkenes

Unik tomt og beliggenhet

Småbruket i seg selv trenger en del oppussing. Tilstandsrapporten viser at store deler av bygget er preget av gammeldagse og utdaterte løsninger. Noen malingsstrøk kunne også gjort seg. Beliggenheten er veldig idyllisk, den ligger fredelig og usjenert til, med et lite tjern i hagen. Tomten er på 97 dekar.

Sjøboden inneholder alt man trenger, med kjøkken, bad og hems. Med på kjøpet får man en båtplass, strandlinje og en egen skjærgårdsholme.

– Meglere har sagt til meg at slike småbruk, med alt som hører med, er veldig ettertraktet, sier Michelle oppgitt.