Saken oppsummert: Solfrid Koanda, den ferske olympiske mesteren i vektløfting, kom hjem til Sørlandet mandag ettermiddag.

Hun ble møtt med jubel og klemmer fra klubbkamerater, venner, ordføreren fra hjembyen Grimstad og familie på Kristiansand lufthavn Kjevik.

Koanda ble den første norske kvinnen til å ta et individuelt gull i sommer-OL siden 2004.

Hun begynte med vektløfting etter å ha blitt oppdaget tilfeldig under krysstrening, og kvalifiserte seg for NM bare noen dager senere.

Koanda jobbet som elektriker frem til 2022, da hun bestemte seg for å satse fullt på vektløfting.

Under OL i Paris løftet hun 154 kilo, mest av samtlige, og det holdt til et suverent OL-gull.

– Det føles helt magisk og helt uvirkelig, sier en glad Solfrid Koanda.

På flyplassen ventet klubbkamerater, venner, ordføreren fra hjembyen Grimstad og familie. Om egen prestasjon sier hun følgende.

– Jeg har blitt olympisk mester og det er helt sinnssykt! Jeg klarer ikke å fatte det!

– Hvordan har de siste døgnene vært nå etter gullmedaljen?

– Det har vært veldig lite søvn. I går var det avslutningsseremoni og jeg fikk lov til å være flaggbærer og det var et kjempestort øyeblikk for meg. Jeg følgte meg veldig beæret.

I vesken har hun gullmedaljen som veier noen kilo. Men Koanda har naturligvis ingen problemer med å løfte den opp.

– Nei, jeg klarer langt mer!

Vektløfter Solfrid Koanda viser stolt frem sin første OL-medalje, i gull. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Sensasjonelt gull

Lørdag tok Koanda OL-gull i vektløfting, og hun ble dermed den første norske kvinnen til å ta et individuelt gull i sommer-OL siden Siren Sundby (seiling) og Gunn-Rita Dahle (sykling) gjorde det i 2004.

Koanda tok gull fire år etter at hun tilfeldigvis ble oppdaget.

Hun drev med krysstrening, og fikk tips fra en trener om å starte med vektløfting. Et par dager senere kvalifiserte hun seg for NM, og deretter har det virkelig skutt fart.

– Jeg klarer ikke å fatte det. Jeg er i himmelen. Fy søren, det var så mange følelser som kom. Alle treningstimene og alt jeg har tatt denne kroppen gjennom, og så får jeg det til på denne scenen, sa gullvinneren etterpå.

– En ekstrem reise, oppsummerer tidligere vektløfter Stian Grimseth.

Foto: Reuters

Frem til 2022 jobbet Koanda som elektriker, før hun bestemte seg for å satse for fullt på vektløfting.

Ikke til salgs

Og nettopp fordi hun har måttet livnære seg som elektriker ved siden av å satse på sporten, har Koanda spøkefullt sagt at et salg av den olympiske gullmedaljen kunne gitt etterlengtede penger i treningskassa.

Det blir allikevel ikke aktuelt.

– Det var bare for tull jeg sa det, den skal ikke selges, men jeg sa det for å gjøre et humoristisk poeng ut av at jeg sliter økonomisk. Men slik er det i mange idretter. Spesielt i vektløfting er det vanskelig å leve av idretten.

Koanda spøkte med å selge medaljen for å få råd til å leve av sporten. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Ekstreme nerver

Under OL i Paris kunne du se nervene gi slipp allerede etter første løft. Mens flere av konkurrentene slet tungt med å få vektstanga over hodet, sto det norske håpet fjellstøtt med 117 kilo i armene.

Senere løftet hun 121 kilo, og tok hun sitt første jafs på vei mot gull.

Solfrid Koanda har hatt en kometkarriere. Foto: Amanda Perobelli / Reuters

I siste forsøk prøvde hun seg på 124 kilo, noe som ville vært olympisk rekord i rykk.

I støt startet hun sist av samtlige, og mens konkurrentene viste svakhetstegn sto Koanda støtt som et norsk fjell med 148 kilo.

Sist Norge tok OL-gull i vektløfting skjedde i 1972, da Leif Jenssen vant i klassen lett tungvekt i München.