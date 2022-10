Søkt etter kvinne i hele natt – aktivt søk er satt på pause

Saken oppdateres.

Politiet iverksatte mandag kveld en større leteaksjon etter en kvinne i Farsund. Letemannskaper har søkt gjennom natten.

– Det området som ble aktuelt å gjennomsøke, er nå søkt gjennom. Aktivt søk er per nå avsluttet på land. Men saken etterforskes videre i Farsund med mye mannskap i sving.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt Knut Odde sier at det vil bli aktuelt å gå i gang med nytt søk skulle etterforskningen avdekke nye opplysninger.

– Vi jobber fremdeles med et håp om å finne henne.

Sist sett lørdag kveld

Politiet mottok søndag bekymringsmelding fra familien, om en kvinne som ikke hadde kommet hjem.

Ifølge politiet er kvinnen trolig sist sett sent lørdag kveld.

– Kvinnen ble meldt savnet på dagtid søndag. Da hadde hun vært savnet i omkring et halvt døgn, opplyser innsatsleder Arnt Helge Dragland til NRK.

Den savnede kvinnen er omtrent 165–170 cm – høy og har mørkeblondt skulderlangt hår. Da hun forsvant var hun trolig iført mørke bukser og en mørk skinn- eller semsket jakke.

Politiet har oppfordret personer som var ute i Farsund i helgen om å ta vare på bilder eller video de har fra lørdag kveld.

– Teknologien går fort, så hvis folk har filmer eller bilder fra biler eller mobiler fra sentrum, ber vi de ta vare på dem, sier operasjonsleder Eyvind Formo.

Kvinnen skal ha vært på vei til et arrangement i sentrum, sier politiet til fvn.

Sjekk eiendommen

– Frivillige mannskaper, redningsskøyta og politiet deltar i letingen, sier Formo.

Politiet har også bedt beboere i Farsund sentrum om å sjekke eiendommene sine.

– Også boder, portrom, skrenter, hager. Også om noen har båter som ligger til lands eller på vann i området burde sjekkes.

Operasjonslederen opplyser at det pågår etterforskning som innebærer blant annet avhør av vitner parallelt med søket etter kvinnen.

Røde Kors og Norske Redningshunder bidro i søket fram til klokka 01.30 natt til tirsdag. Da søkte de rundt der kvinnen sist var sett og langs sjøkanten. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Har fått flere tips

Politiet har fått inn flere tips fra publikum om saken.

– Vi får se etter hvert om de vil få status som vitner, og eventuelt bli kalt inn til avhør.

– Har dere mistanke om at noe kriminelt skal ha skjedd?

– Nei, per nå er dette en redningsaksjon. Vi mistenker ikke noe kriminelt, sier innsatsleder Arnt Helge Dragland.

Ved 23.30-tiden mandag opplyser Dragland at søket ble trappet ned for natta, men at det ble igangsatt nye søk tirsdag morgen. Søket er nå satt på pause.

Politiet ønsker tips i saken, og ber de som har opplysninger ta kontakt på telefon 02800.