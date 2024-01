Snøstorm i Agder: Ber folk om å la bilen stå

– I hele natt har det vært problemer på E18, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt.

Verst har det vært på sideveier, rundkjøringer og ramper for av- og påkjøring, der biler og vogntog har kjørt seg fast.

Politiet står også fast - på at rådet fortsatt gjelder.

Ikke bruk bilen.

ONSDAG MORGEN: Mer snø, mer vind. Snørydding i et nabolag i Kristiansand etter nok en natt med uvær. Foto: EIRIK DAMSGAARD / NRK

Ved 6-tiden opplyser politiet at situasjonen er rolig, uten akutte situasjoner.

– Det skal brøytes. Det er fortsatt nedbør og vind, sier Eide, og understreker at det fort kan endre seg til det verre.

– Med mer folk og trafikk på veien, ser vi at det gir problemer med kjøretøy som setter seg fast, og som igjen gjør jobben vanskelig for brøytingen, sier Eide.

Veiene kan derfor bli stengt og kun åpne for de som virkelig trenger det.

– Det er absolutt en bekymring knyttet til flere kjøretøy på veiene, for det er dårlige kjøreforhold, sier han

Samtidig har Go-Ahead innstilt alle togavganger mellom Oslo og Kristiansand onsdag.

BILFRITT: En gjensnødd Louises vei i Kristiansand tidlig onsdag morgen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Krevende forhold

Snø, vind og kraftig snøfokk gjør forholdene på veien svært krevende, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Det skal fortsette onsdag – så da ber Vegvesenet folk la bilen stå.

Det er en oppfordring politiet stiller seg bak.

– Unngå å bruke bilen hvis du ikke må. Det gjelder iallfall til torsdag, men det blir jobb i mange dager framover med å rydde snø, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

Snødde igjen

– Det er ordentlig dårlig vær. Det blåser og føyker veldig. Det fortsetter i morgen. Det er ordentlig guffent her nå, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB.

Tirsdag kveld var det problemer på E18 ved Grimstad. En personbil og lastebil hadde vært i en ulykke og trafikken sto.

Politiet opplyser at en bilberger har fått tauet vekk kjøretøyet som sto igjen.

– Veien er således åpen for ferdsel, men det er lang kø med biler, og det har samlet seg snø mellom disse, opplyser politiet like før midnatt - og la til at en patrulje prøvde å finne en løsning på problemet.

FØYKER IGJEN: Det er problemer med å holde veiene åpne mange steder. Her fra avkjøringen til Lumber i Vågsbygd i Kristiansand. Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Bekymret

Avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen sier det er urovekkende mange som har valgt å kjøre tirsdag, tross advarsler fra politi og Vegvesenet.

– Derfor gjentar vi: La bilen stå hvis du ikke har prekære behov for å ferdes på veiene i Agder i morgen. Ikke sett deg selv eller andre i en vanskelig situasjon. Det vil ta lengre tid å få hjelp enn normalt. Og bidra til at veiene er åpne for dem som har viktige funksjoner knyttet til liv og helse, sier Hansen.

Han sier det har vært flere hendelser på E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand. Det har ført til blokkeringer, store forsinkelser og til dels langvarig stans i trafikken.

– Vi er bekymret for at det kan oppstå situasjoner som er utenfor vår kontroll, sier Hansen.

Alt av brøytemannskaper er kalt ut – og det er hentet inn ekstra brøytebiler fra Vestlandet. Men det har kommet mye snø. Den må flyttes, og med en gang det er brøytet, tar vinden tak i snøfonnene og blåser igjen veiene.

Kan stenge hele E18

Meteorologisk institutt har varslet at været blir verre før det etter hvert blir bedre. Det betyr en ny dag med mye snø, sterk vind og kraftig snøfokk.

– Kombinasjonen av disse forholdene påvirker framkommeligheten på veiene på en svært alvorlig måte – med svært vanskelige kjøreforhold og dårlig sikt. Forholdene ventes å bli verre i natt og utover i morgentimene onsdag.

Trafikkoperatør Andreas Larsen sier at det tirsdag kveld var lite trafikk på veiene. Han ser på kameraene at det er skikkelig dårlig føre.

Hansen opplyser at Statens vegvesen i ytterste konsekvens bli kan bli nødt til å stenge hele eller deler av E18 gjennom Agder.

STILLE SKOLESTART: Vågsbygd videregående skole i Kristiansand, er en av 13 videregående skoler som er stengt på grunn av snøværet. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Stengte skoler langs kysten

De 13 offentlige videregående skolene langs kysten fra Risør til Kristiansand holder stengt onsdag.

– Ekstremt vanskelige kjøreforhold og blokkerte nødutganger gjør det ikke forsvarlig å holde åpent. Skolene finner løsninger med studiedag/hjemmeskole for sine elever, sier fylkesdirektør Arly Hauge.

I tillegg er grunnskolen stengt i Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Arendal Tvedestrand og Risør.

Kommuner lenger inn fra kysten har valgt å holde skolene åpne. Blant annet i Vennesla

– Forholdene er verre ved kysten, skriver kommunen til reaksjoner fra foreldre som er misfornøyd med at skolene ikke stenges også der.

Følgende videregående skoler er stengt:

Risør videregående skole

Tvedestrand videregående skole

Arendal videregående skole

Sam Eyde videregående skole

Dahlske videregående skole

Lillesand videregående skole

Kristiansand katedralskole Gimle

Kvadraturen videregående skole

Tangen videregående skole

Vågsbygd videregående skole

Søgne videregående skoleSMI-skolen i Agder (elever som er innlagt på sykehus og institusjoner vil få tilbud om undervisning)

Fagskolen i Agder

STENGT: Kristiansand katedralskole (KKG) onsdag morgen. Elevene holdes hjemme, og det jobbes med løsninger for undervisning over skjerm. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK