Snart i gang med riving

I Risør skal bryggeanlegget og sjøbodene langs Buvikveien etter planen rives nå i november, skriver Aust Agder Blad. For at Holmen-prosjektet kan realiseres har vegvesenet stilt som krav at veien utbedres på grunn av tungtransport i byggeperioden.