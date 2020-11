Til sammen har 38 personer fått påvist covid-19 i Agder-kommunen.

Så langt er 500 i karantene. Tallet vil øke når nærkontaktene til de siste som har testet positivt er kontaktet, melder Farsund kommune.

Innbyggere NRK har snakket med forteller at de prøver å holde seg mest mulig inne.

Ungdomsskolene i kommunen er stengt ut uken.

Smitteutbruddet har også fått konsekvenser for nabokommunene.

I Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Lindesnes og Hægebostad er det registrert flere nærkontakter.

Kaller inn helsepersonell

Onsdag ble flere hundre nye personer kalt inn for å teste seg for covid-19 i Farsund.

– Vi har alle ventet at det kan komme et utbrudd, men omfanget er overraskende stort, sier assisterende kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug til NRK.

Så langt er 700 personer testet. Tallet kommer til å øke.

– Det er veldig mange personer som skal kontaktes, innkalles til test og settes i karantene. Det er et omfattende arbeid å få god oversikt, sier Waage Løvhaug.

Ordfører Arnt Abrahamsen sier til Fædrelandsvennen at de nærmer seg et smertegrense, der kommunen må be om bistand fra helsepersonell utenfra.

Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Svarer ikke telefonen

Kommunen har slitt med å komme i kontakt med innbyggere som må teste seg, fordi flere ikke har tatt telefonen.

– Svar når telefonen ringer. Det kan være testteamet, er kommunens oppfordring på Facebook.

Tidligere denne uken fikk de inn 200 av de nye hurtigtestene til utprøving. Det betyr testsvar innen 15 minutter.

Kommunen har brukt disse testene i kombinasjon med de ordinære testene.