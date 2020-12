Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo ikke ønskelig for oss å sette folk i karantene og fortelle at de må feire jul alene. Det er like kjipt for oss å ringe dem som det er for dem å få den telefonen.

Det sier sykepleier og smittesporer på Kløvertun koronasenter i Kristiansand, Martine Johansen.

Har man har blitt eksponert for smitte fra og med 15. desember, må man i isolasjon eller karantene på julaften.

– Vi tenker jo på dem vi ringer og at de kanskje ikke får en like fin jul som de kunne fått om de hadde vært litt mer forsiktige, forteller Johansen.

Ved positivt test må man sitte alene i jula. Havner man i karantene, kan man bare være sammen personer i samme husstand.

Martine Johansen gruer seg til å gi beskjed til folk om at de må være i isolasjon eller karantene i jula. Foto: Odd Rømteland / NRK

To meter i femten minutter

Smittesporerne ber derfor folk passe ekstra godt på hvem de møter og hvor de er frem mot jul.

– De som ønsker å feire jul med andre, må begrense antall nærkontakter i størst mulig grad, sier sykepleier og smittesporer Jannike Arnesen.

Det er to meter og femten minutter som er de viktigste tallene.

Har man holdt mindre enn to meters avstand i over femten minutter til en som får påvist korona, regnes man som nærkontakt og blir satt i karantene.

– Så to meter er egentlig det vi ber folk om å tenke på nå fremover. Jeg er bekymret for dem som blir sittende ufrivillig alene på julaften, sier Arnesen.

Sykepleier og smittesporer Jannike Arnesen ber folk passe ekstra godt på hvem de møter. Foto: Odd Rømteland / NRK

Redd for at folk ikke vil teste seg i jula

Smittesporerne har også andre bekymringer.

– Jeg er bekymret for at folk ikke tester seg i jula fordi de frykter karantene, og at dette kan føre til økt smitte etter jul, sier Johansen.

Hun påpeker at det er viktig at personer med symptomer tester seg og holder seg hjemme.

– Med lette symptomer er det mange som tenker at det bare er vanlig forkjølelse og går på jobb og andre steder. Da blir det mye å gjøre for oss og mer arbeid med smittesporing.