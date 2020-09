Smitte i én familie førte til karantene for 180

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Tre barn fra denne gruppen går på tre forskjellige skoler. Derfor har vi iverksatt både karantene og smittesporing på disse skolene, sier kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr.

De tre skolene er Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), Tangen videregående skole og Songdalen ungdomsskole.

Ifølge Haarr har elevene som har testet positivt, vært symptomfrie.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om familieforbindelsen.

Til sammen er rundt 180 elever og lærere ved de tre skolene i karantene nå.

Kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr, mener de har kontroll på smitten ved skolene i Kristiansand. Foto: Tom Richard Hanssen-Olsen / NRK

Testes mandag og tirsdag

Smittetilfellene ved de to videregående skolene Tangen og KKG, ble avdekket fredag og søndag. 100 elever og lærere ved disse skolene har fått beskjed om å gå i karantene.

– Alle er informert og blir fulgt opp av kommunens koronateam, sier fylkesdirektør for utdanning i Agder Arly Hauge.

Mandag skulle 46 elever og ansatte ved Tangen testes. Tirsdag er det KKGs tur.

– Kommunen vil ta kontakt med de 57 på listen, sier Hauge.

Han sier at karantene i hovedsak gjelder for dem som har hatt undervisning i samme rom som smittede, men påpeker at det er noen unntak.

– Det kan være om en smittet har vært mye sammen med en person utenfor klasserommet, sier han.

Fylkesdirektør for utdanning i Agder Arly Hauge, sier de har hatt god hjelp av beredskapsplanene som var laget for slike situasjoner. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Vanskelig å holde avstand

Fungerende rektor ved KKG Gunvor Birkeland, sier at skolen nå også tar en ny informasjonsrunde om smittevern.

– Lærerne er oppfordret til å ta en ekstra prat med elevene om hvordan man kan bremse smittespredning, sier hun.

Rektoren sier at elevene stort sett er flinke til å sprite hendene, men at andre ting er mer utfordrende.

– Vi ser at det kan være vanskelig å holde avstand. Derfor vil vi ha spesielt fokus på det nå.

Søndag ble det klart at én elev ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) hadde fått påvist covid-19. Nå er 57 elever og lærere ved skolen i karantene. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Var forberedt

Rektor Birkeland er glad for at de hadde en beredskapsplan for dette og sier at det har vært til god hjelp

– Det var en god erfaring å se at den virket, sier hun.

Hauge i fylkeskommunen er av samme oppfatning.

– Vi hadde egne tiltakskort på nettopp denne type hendelser. Nå har vi fått trent oss på to situasjoner og er klare for å bistå ved smitte på andre skoler også.

Ifølge ham er det ikke mistanke om smitte ved andre videregående skoler i fylket.

I forrige uke ble det også funnet smitte hos én elev ved Grim ungdomsskole i Kristiansand.

Elever og lærere som på bakgrunn av dette måtte i karantene, har nå testet negativt. De fikk komme tilbake til skolen mandag.