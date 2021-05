Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var ikke sånn vi ville at russetiden skulle starte, sier russepresident Anders Gundersen.

Så langt er en av elevene i russekullet bekreftet smittet av koronaviruset. Til sammen må oppimot 600 personer i karantene.

Smittesporingen så langt har vist at russen i løpet av helgen har vært mye sammen på kryss og tvers av russebusser.

– Det er svært beklagelig, og en kjip situasjon for alle som er berørt. Vi må bare ta konsekvensene av det.

Ordfører Even Tronstad Sagebakken i Lindesnes kommune sier han er skuffet over russen.

– Vi må holde oss til kohortene våre, påpeker ordføreren.

Russepresidenten svarer at han forstår at folk er skuffet.

– Det er ikke noe annet å si, sier Gundersen.

Russen avlyste alle arrangementene som var i helga, men det har vært «rulling», forteller han.

Russepresident Anders Gundersen er en del av russebilen Krenka 2021. Den står parkert nå som hele russekullet er i karantene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Alle må teste seg

Søndag kveld ble hele russekullet ved Mandal videregående skole satt i karantene etter at en elev testet positivt på koronaviruset.

Alle som har festet, «rullet» eller gått sammen med russ fra Mandal videregående skole, må i karantene i ti dager, ifølge kommunen.

De som bor sammen med russ, må i ventekarantene.

Russ som kun har vært for seg selv eller kun har vært med sin gjeng, og som ikke har truffet annen russ i løpet av helgen, er ikke i karantene.

– Vi ber alle foresatte om å ta en prat med sine ungdommer om hvor de har vært i løpet av helgen, og forklare viktigheten av å være ærlig om hvor de har vært, for å stoppe smitten, skriver kommunen i en pressemelding.

Tester i nabokommunen

Vennesla kommune ber nå russen om å teste seg etter utbruddet i nabokommunen.

– Jeg ønsker at alle russ i Vennesla får en oppfordring om å teste seg i morgen tirsdag. Nå har vi hatt smitte i russen i Lindesnes, og vi vet at det har vært kontakter dit for vår russ. Vi vet også at feiringen er i gang. Vi må få oversikt over situasjonen, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.