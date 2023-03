– Det er en tragedie at de skal bruke så lang tid. Det er veldig nedprioritert denne småkraften.

Det sier småkraftverk-eier Ole Tom Eftestøl.

I 2018 søkte han om konsesjon til å bygge Tverråna kraftverk i Lindesnes kommune. Et vannkraftverk som ville hatt en årlig produksjon på 3,6 GWh som kunne levert nok størm til 200 husstander.

Men fem år har gått, og saken ligger fortsatt i skuffen hos NVE.

– De må bevilge disse pengene og ha flere saksbehandlere. Vi er klare og småkrafta kan bidra til veldig mye, sier Eftestøl.

På småkraftverket til Ole Tom Eftestøl i Kvinesdal kan det potensielt produseres vannkraft tilsvarende 200 husstanders årlige bruk. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Treghet i systemet

En rapport fra Småkraftverkforeninga anslår at det er et potensial på 3000 nye små – og mikrokraftverk i Norge.

Utbygging av slike kraftverk de neste ti årene kan øke den årlige strømproduksjonen i Norge med 17 TWh, viser samme rapport.

Det er godt over 10 prosent av Norges strømproduksjon.

Les også: Ny rapport: Småkraft kan gje meir straum enn all vindkraft gjer i dag

I energikommisjonens siste rapport pekes det på at man trenger mer kraft, og at Norge styrer mot et kraftunderskudd.

Samtidig ligger det foreløpig 41 søknader om konsesjon hos NVE fra småkraftverk.

Mange av dem blir liggende i lange søknadsprosesser.

Stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim, sier det er oppsiktsvekkende at det ikke behandles flere søknader og mener systemet er for treigt.

– Vi står i en energikrise. Småkraftverk kan avhjelpe dette på kort sikt. Da må regjeringen få fortgang i å behandle søknader og få de innvilget, slik at vi unngår et kraftunderskudd.

Bård Ludvig Thorheim mener småkraftverkene må prioriteres for å unngå et kraftunderskudd. Foto: Allan Klo / NRK

Prioriterer mer kraft

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, sier de de kontinuerlig jobber med å forbedre prosesser og ønsker en effektiv saksbehandling for småkraftverk.

– Gjennom økte midler fra olje- og energidepartementet og nye stillinger i 2023 får NVE generelt bedre saksbehandlingskapasitet.

Ifølge direktøren vil de da klare å behandle småkraft raskere, men det er viktig å få frem at det ligger prioritering i bunn.

– Vi vil forsøke å behandle enkle, godt forberedte saker innimellom de store sakene, men vi vil prioritere å se på de anleggene som gir mest kraft og mest effekt først.

– Småkraft spiller en viktig rolle for økt kraftproduksjon, skriver statssekretær i olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther til NRK.

Videre legger hun frem at de faktiske tallene på omsøkte prosjekter viser at de seks største vannkraftsøknadene NVE har tilbehandling per nå vil kunne gi mer enn 800 GWh ny energiproduksjon.

– De 41 søknadene om småkraftverk gir til sammenligning kun 160 GWh ny energiproduksjon.

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE Inga Nordberg. Foto: Stig Storheil / NVE

Får lite informasjon

Eftestøl har forståelse for at søknader lik hans tar lang tid, men er oppgitt over mangelen på informasjon.

– Det er mest frustrerende at de ikke hører fra seg. Vi har ringt flere ganger, men det er veldig lite informasjon ut til søkerne, sier han.

Han mener det må et taktskifte til om man skal nå målene om nok energiressurser.

– Da må man peise på. Så enkelt er det.