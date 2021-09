Småkommuner krever å bli løsrevet: – Dette har Vedum lovet

De har allerede satt en frist.

– 1. januar 2024. Da skal Søgne stå som egen kommune igjen, sier Sigurd Berg Aasen.

Han er talsmann for de mange innbyggerne som krever at Søgne blir løsrevet fra storkommunen Kristiansand.

Planen er lagt.

Ikke en dag skal gå til spille.

– Andre kommuner ser til oss og hva vi har fått til, sier Aasen.

Sigurd Berg Aasen sier Søgne skal være en egen kommune igjen 1. januar 2024. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den som blir landets nye kommunalminister vil få mange telefoner første dag på jobb.

– Vi skal nå ha rettferdighet, for dette skulle aldri ha skjedd. Eldre blir glemt, og skolene får lite penger.

Det er ingen tvil om forventningene. Senterpartiet må levere det de har lovet.

Nå står innbyggere i flere kommuner klare.

De vil ut. De vil tilbake til de gamle grensene.

– Dette er den planen vi har lagt sammen med Sp, sier Aasen.

Ungdommene Mathias Skarpeid Hageland, Mathea Skarpeid Tveite og Camille Bakken er ikke selv så opptatt av at Søgne blir egen kommune igjen, men har fått med seg debatten. Her er de på Torvet. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Trakk frem Søgne

Søgne var den kommunen Vedum trakk frem i siste partilederdebatt.

Han lovet at så fort Sp kom til makta, kunne kommunen løsrive seg.

– Hvis de vil det selv. Da organiserer vi folkeavstemning. Vi kommer til å legge til rette for det i regjering, sa Vedum på NRK1.

Han mener at de nye kommunestyrene ikke kan bestemme noe om dette.

Men hva mener Ap, som tross alt blir det største regjeringspartiet?

I den samme debatten sa nemlig Jonas Gahr Støre (Ap) at dette måtte bli opp til de nye kommunestyrene.

Og da er man vel like langt?

De er uenige om hvordan reversering av sammenslåinger skal foregå. Hvis det i det hele tatt kommer til å skje. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Har kostet for mye

På Torvet i Søgne sitter Hans Hopland. Han tviler på at Søgne noen gang vil bli en egen kommune igjen.

– De har brukt så mye penger på dette nå også skal de bruke like mange penger på å tilbakeføre det. Hvor er de pengene?

Hopland har ikke tro på at Vedum vil få gjennomslag for en tilbakeføring.

– Selv om Sp nå er i regjering vil det ikke gjøre noen forskjell. Når folk kommer til makt blir de like.

Hans Hopland tror ikke Søgne blir egen kommune igjen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

5000 støtter løsrivelse

Haram var en av kommunene som ble tvunget til sammenslåing i 2020.

Den nye storkommunen Ålesund skulle bli sterk og robust.

I stedet mener folk i gamle Haram kommune at tilbudet er blitt mye dårligere enn det de hadde før.

Aksjonsgruppa «Haram ut av Ålesund» skal nå ha fått inn over 5000 underskrifter som støtter løsrivelse.

Harald Nordang, styreleder i aksjonsgruppa, føler seg trygg på at Sp vil holde løftet sitt:

– Ja, det må de gjøre. De kan ikke gå ut og si noe slikt uten å gjøre det.

Symbolsk verdi for Sp

NRKs kommentator, Lars Nehru Sand, tror Sp vil kjempe hardt for fanesaken.

– Det er en viktig sak av stor symbolsk verdi. Hvis Sp setter makt bak dette kravet, så blir saken en realitet.

Nehru Sand sier skilsmissene vil gjelde få kommuner:

– Det vil maks bli en håndfull nye kommuner over hele landet, som følge av dette. Men saken er selvsagt viktig for dem det angår lokalt og for Senterpartiet som parti.

Harald Nordang, styreleder i aksjonsgruppa i Haram. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Urealistisk drøm?

Kommuneforsker Yngve Flo sier det er fritt fram å starte en sånn prosess, men at den politiske troverdigheten er uviss.

Hvem skal bestemme? Er det folket selv eller flertallet i kommunestyret i de nye kommunene?

Flo er spent på hva partiene sier om de politiske spillereglene for reversering i regjeringsforhandlingene.

Det blir ingen «quick-fix» for Sp:

– Ap er mye mer tilbakeholdne med å akseptere at lokale initiativ skal føre fram. Sp og SV er mer tilbøyelige til å la folkeviljen bestemme.

Ifølge Flo er Ap en stor tilhenger til flere av sammenslåingene.

– De vil nok nødig at noen av deres hjertebarn reversers.

Kommuneforsker Yngve Flo ved Universitetet i Bergen sier Ap er veldig tilhenger av flere av de konkrete sammenslåingene. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Sp kan ikke garantere

NRK har forsøkt å få tak i Trygve Slagsvold Vedum i hele dag, uten hell.

Medlem av sentralstyret i partiet, Gro-Anita Mykjåland, er valgt inn på Stortinget fra Agder.

Hun har også i valgkampen lovet Søgne-folk at de skal bli løsrevet om Sp får makta.

Gro-Anita Mykjåland gjorde et brakvalg i Agder. Reversering av kommunesammenslåing har vært en fanesak. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ja, det har vi vært tydelige på. Det er dette vi har gått til valg på.

Hvordan skal dette skje?

– Det må komme en lovendring, og så en folkeavstemning.

Men dere er jo ikke enige med Ap her. De mener de nye kommunestyrene skal bestemme. Kan du egentlig gi noen garantier?

– Vi har ikke flertall i Stortinget, så garantier er vanskelig å gi. Men vi vil kjempe hardt for dette, sier Mykjåland.

Norges mest spesielle

Kinn kommune i Vestland har blitt kalt Norges mest spesielle. Den ble til da kommunene Flora og Vågsøy ble slått sammen.

Siden har det vært flere folkeavstemninger om «ekteskapet», der majoriteten har stemt for en oppløsning.

Nils Myklebust er leder i Kinn Senterparti. Han har hele veien vært kritisk til kommunen, og kallar samanslåinga for et «hastverksarbeid». Etter årets valresultat satser han alt på en reversering.

– Jeg ser at vi er et stort steg nærmere og Sp kan garantere det resulatet som måtte komme, sier han.

Er det realistisk å skulle reversere?

– Ja, det er det. Mange kommuner fungerer ikke, og folk har blitt fanga i dette mot sin vilje. I et demokrati bør de få ytre meningen sin.

Vil det ikke bli dyrt å reversere?

– Det kan ikke bli så dyrt som å slå sammen. Kommer det et vedtak fra Stortinget regner jeg dessuten med at det kommer midler slik som ved sammenslåingen.