Smak av sumar i sør: – Det held til 17. mai

Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks

- Mange nyt det fine vêret i Sør-Noreg

- Det vil bli sol i mesteparten av landet på nasjonaldagen

- Mange studentar merker at det fine vêret går utover lesinga til eksamen.

- Kjevik på Sørlandet har hatt flest soltimar i Noreg den siste tida.

- Det er sendt ut farevarsel om lokal gras- og lyngbrannfare for delar av Vestland, Rogaland, Austlandet og Sørlandet grunna tørr bakke. Oppsummeringa er laga av ein KI-tjeneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRK sine journalistar før publisering.

– Man blir skikkeleg glad av det, eg merker at all livsgleda kjem tilbake!

Mariell Sol(!)stad stråler om kapp med den nemnde sola. Saman med kjærasten Christian Sjøstrøm et ho skulelunsjen ved Bystranda i Kristiansand.

– Det var på tide med sol og varme no, meiner Christian.

Dei syns begge det har vore ein lang vinter og er klare for alt sumarlivet har å by på.

– Det blir mykje meir planar med ein gong sola kjem. Og spesielt no når det snart er 17. mai, så passar det ekstra bra med fint vêr, seier Mariell.

Sol og blå himmel over bystranda i Kristiansand. Foreløpig er det god plass til å sole seg. Foto: Elin Skaar / NRK

Mykje fint vêr på 17. mai

– Det er eit høgtrykk sørvest for oss som gir mykje sol og varmt vêr. Så dette ser veldig bra ut for dei som liker roleg vêr og sol.

Det seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

For dei som draumar om sol på 17. mai kan draumen gå i oppfylling. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Han kan faktisk garantere at vêrsituasjonen vi har no i sør også vil halde seg til over nasjonaldagen.

– Det held til 17. mai! Det blir ein ganske lik væruke kor temperaturane vil ligge rundt 20 grader de varmaste stadene.

Mariell gler seg over det fine vêret som er meldt for nasjonaldagen.

– Det kjem til å bli litt varmt i bunad da, men det går fint, det er verdt det!

Bunad i varmt vér? Her er tipsa for å halde det leveleg under stakken. Ekspander/minimer faktaboks Linskjorte er nydeleg i varmen

La sjalet ligge heime

Bruk knestrømper og understakk

Sit i skuggen dersom det er veldig varmt

Løft på stakken ved behov Kilde: Kathrine Gregersen hos Husfliden i Kristiansand

Ein kan med hell droppe undertrøya dersom ein skal gå med bunad på Sørlandet på 17. mai. Foto: Line Haus / NRK

Og for resten av landet ser det heller ikkje gale ut.

– Det vil bli sol i mesteparten av landet, men dei høgaste temperaturane får du i Sør-Noreg, seier Kristian Gislefoss.

Ifølge statsmeteorologen kan både Nordland og Troms få sol og temperaturar rundt 15 grader, mens i Finnmark blir det ikkje stort meir enn 10.

Her blir det også meir skya og det kan også komme ei og anna regnbye. Men meir opphald enn nedbør, er oppsummeringa.

– Spitsbergen får også ganske fint vêr, mens på Svalbard blir det nok minusgrader så der kan jo ul under bunaden vere ein god idé, seier Gislefoss.

Kristian Gislefoss har tatt ein titt på varslinga for 17. mai-véret. Det ser tåleg bra ut i heile landet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen

Eksamen = sol

Som vanleg kjem sola og varmen samstundes med at mange har eksamen.

– Det går jo utover lesinga til eksamen for ein vil jo heller sitte ute og sole seg enn inne og lese til eksamen. Så det får vi kanskje litt svi for, seier Oline.

Saman med studievennene Ella og Celina feirar ho at ein av tre eksamenar er overstått. Dei har mange planar for dagane som kjem.

– Vi skal førebu litt til 17. mai, dra på båttur, ut i hagen og ordne litt, sole oss og skrive litt til eksamen, skyt Ella inn.

Celina, Oline og Ella er studentar ved UiA. Dei ynskjer sumaren hjarteleg velkomen. Foto: Elin Skaar / NRK

Kor mykje betyr fint ver for deg? Alt! Eg lev for sol og varme! Eg bryr meg lite om veret. Det er uansett ikkje noko å gjere med det. Eg synes folk er altfor opptekne av korleis veret skal bli. Sjå ut vindauget heller, der har du veret akkurat no! Eg lar meg ikkje påverke av veret. Vis resultat

Sørlandet på soltoppen

Og etter ein lang og kald vinter har sola verkeleg skint over Sørlandet den siste tida.

Ifylgje ei oversikt frå Meteorologisk institutt er Kjevik den målestasjonen som har blitt signa med aller flest soltimar i Noreg.

– Kjevik marsjerer no heilt før – ser det ut som sommaren har bestemd seg for å skunda seg?, er kommentaren frå meteorologane.

Etter ein lang og kald vinter i Sør har antal soltimar så langt i mai, skote i vêret. Foto: Meteorologisk institutt

Gult farevarsel

Men lengre periodar med sol gir også tørr bakke. Det er difor sendt ut farevarsel om lokal gras- og lyngbrannfare for delar av Vestland, Rogaland, Austlandet og Sørlandet. Farevarselet gjeld inntil det kjem tilstrekkeleg nedbør.

– Sjølv om det er ganske grønt mange stader så har det vore lite nedbør i det siste så eg anbefaler folk om å følgje dei lokale råda og overhalde bålforbodet, seier Løvdal.