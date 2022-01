Små bedrifter sliter på grunn av dyr strøm: – Frykter konkursras

– Vi skulle klart oss godt og kunne holdt på alle de ansatte hvis det ikke var for de høye strømprisene, sier Leif Reppen.

Han er personalansvarlig på Reppen Bakeri i Flekkefjord.

I fjor måtte bakeriet si opp to ansatte på grunn av høye strømregninger.

– Vi så tidlig at dette ville bli et problem for oss. Vi eiere har sluttet å ta ut lønn for å kunne holde på resten av de gode ansatte vi har hos oss, sier Reppen.

Bakeriet i Flekkefjord har måttet si opp to ansatte på grunn av de høye strømprisene. Foto: Lars Eie / NRK

Ingen hjelp til mindre bedrifter

Bakeriet har også måttet kutte i produksjonen.

– Det er slik vi har fått det til å gå rundt. Holder strømprisene seg så høye som nå, blir det ille utover våren, sier han.

Tidligere har det blitt vedtatt strømstøtte til husholdninger, bøndene, idrettslag og frivillige organisasjoner.

Men det finnes ingen ordning som hjelper de mindre bedriftene med strømregningen.

Femdoblet strømregningen

Også Kvadraturen Rens og Vask i Kristiansand merker godt de høye strømprisene.

– Oss små bedrifter må få samme støtte som husholdningene. Ellers går vi dunken hele gjengen, sier Anna Hedqvist i firmaet.

Vaskeriet har fått femdoblet strømregningen sin de siste månedene.

Hvis prisene holder seg høye må hun sette opp prisene på tjenestene sine. Det kan altså bli dyrere for kundene.

– Jeg har heldigvis ikke ansatte, da måtte jeg ha permittert, sier hun.

Frykter konkursras

Daglig leder i InkassoPartner i Kristiansand, Geir Grindland, tror strømregningene har skylda for at flere bedrifter ender med inkassokrav.

– Det siste kvartalet har vi hatt en økning på over 20 prosent i inkassosaker mot små og mellomstore bedrifter sammenlignet med fjoråret, sier Geir Grindland.

Geir Grindland i InkassoPartner i Kristiansand frykter det kan gå mot konkursras for små og mellomstore bedrifter. Foto: privat

Inkassofirmaet mottar nå mange telefoner fra bedrifter som ønsker å få kravene sine utsatt.

– Strømregningen må prioriteres. Da kan det hende det skyves på andre regninger, sier han.

Han frykter strømprisene kan komme til å knekke de mindre bedriftene hvis det ikke kommer på plass en støtteordning.

– Jeg tror vi vil se et konkursras fremover og at det neste kvartal vil bli enda flere som ender hos inkasso, sier han.

Ønsker makspris

Tirsdag ble det klart at regjeringen og SV har blitt enige om en strømpakke for idretten og frivilligheten.

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener det ikke er godt nok.

– Regjeringen må slutte med en krisehåndtering hvor de daglig må tette hull i egne løsninger, sier Ropstad.

KrF ønsker at det skal legges en makspris på strømmen, på 50 øre per kWt fra januar til mars. Maksprisen skal gjelde for absolutt alle. Også for bedriftene.

– Det er virkelig uheldig hvis strømkrisen skal sende viktige små og mellomstore bedrifter ut i konkurs, fortsetter Ropstad.

Leif Reppen ønsker seg en makspris på strøm.

– Strømstøtte burde vi allerede hatt, men med en fastpris på strøm hadde det vært lettere for oss å vite hva vi har å forholde oss til, sier han.