Etter vel 16 år med innkreving av bompenger i Aust-Agder – er det slutt.

Bilister på europaveien har betalt i bomstasjoner i tre kommuner. Innkrevingen startet i november 2001 på Østerholtheia i Gjerstad og på Svennevig i Grimstad.

I 2009 ble Grimstad-bommen flyttet til Inntjore i forbindelse med åpningen av E18 Grimstad–Kristiansand. Prisen i denne bommen ble halvert i 2012, samtidig som det kom opp en ny bom i Lillesand med en tilsvarende redusert bomavgift.

Opprinnelige prognoser viste at innkrevingen ville være ferdig senest i 2021. Men økt trafikk på europaveien har gjort at bommene kan tas ned tidligere.

Alle de tre bommene ble stengt klokka 12 i dag.

Les også: GPS kan erstatta bomstasjonane

– Min beste bompassering

Bomstengingen ble markert på bomstasjonen i Gjerstad hvor blant annet flere politikere var til stede. Første bilist som kjørte gratis ble dirigert ut av veien og overrasket med blomster.

– Dette var min beste bompassering noensinne, sier Bjørn Johansen fra Larvik.

Første bilist med gratis passering Du trenger javascript for å se video.

Johansen sier han som alle andre er glad for at det nå blir mindre å betale. Han kjører ofte til Sørlandet i jobben.

– Det har alltid vært greit å kjøre til Sørlandet, men nå blir det enda greiere.

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand tror mange bilister er enige med Johansen.

– Nå har befolkningen og tilreisende betalt i årevis så jeg tror det er mange som er glad i dag. Ikke minst pendlerne.

130 millioner passeringer har det vært gjennom bommene på E18 i Aust-Agder.

– Dette har vært et skikkelig spleiselag. Om man er for eller mot bommer så har vi fått en ny vei og nå fått vekk bommene–da ser folk at det nytter, sier Thomassen.

2 milliarder i bompenger

I løpet av 16 år med bomavgift har bilistene betalt inn over to milliarder kroner på E18 i Aust-Agder, hvorav 800 millioner kroner kommer fra bomstasjonen i Gjerstad, 900 fra Grimstad og 300 fra bommen i Lillesand.

Dette er bompengene brukt til:

1,5 milliarder kroner til E18 Grimstad-Kristiansand.

100 millioner kroner til E18 Brokelandsheia-Vinterkjær.

300 millioner kroner til gang- og sykkelveier og kollektivtiltak.

50 millioner kroner til planleggingen av E18 Tvedestrand-Arendal.

50 millioner kroner til bomstasjoner.

– Upopulært, men nødvendig

Å innføre bompenger gir lite politisk popularitet. Det sier Arild Eielsen, fylkesrådmann og styreleder i Aust-Agder Vegfinans AS.

– Systemet i Norge er imidlertid slik at bompenger er nødvendig for at prosjekter skal bli prioritert. Sett i ettertid er det få som er i tvil om at 4-feltsvegen mellom Grimstad og Kristiansand har vært et løft for landsdelen, og bompenger har vært avgjørende for fremdriften på E18 Tvedestrand–Arendal, sier han.

Bomfriheten i Aust-Agder vil imidlertid ikke vare lenge. I oktober 2019 skal ny E18 Tvedestrand-Arendal åpnes, og med det innledes nye innkrevinger. Frem til da vil Aust-Agder være det eneste fylket sør for Finnmark som ikke har bomstasjoner.