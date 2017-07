Sliter med påmeldinga – er optimistiske

– Vi er godt fornøyde. Jeg skulle gjerne ønsket at det strømmet inn med påmeldinger for da blir alt så mye enklere, men vi er forberedt på at det ikke kom til å bli fullt, sier Kevin Juhl-Thomsen, prosjektleder i Norway Summer Games.

Kevin Juhl-Thomsen er prosjektleder for Norway Summer Games Foto: Privat

Skulle ønsket flere

Thomsen sier til NRK at påmeldingen går trått, men legger til at dette er første årets festivalen blir arrangert.

Arrangørene kan ikke med sikkerhet si antallet påmeldinger som er kommet til multi-sportsfestivalen som skal arrangeres 8.–13. august i Kristiansand, men vet at 1500 har meldt seg på. Sannsynligvis er antallet høyere, og arrangørene er optimistiske.

Thomsen er helt klar på hva som er viktig for at de skal greie å nå ut til flere.

– Folk må vite hva Norway Summer Games er, og bli tent på ideen vi har, så vi må bare fortsette den jobben vi gjør nå, forklarer Thomsen.

Han mener det viktigste fokuset er å få laget et godt arrangement og få folk til å fortelle om hvordan det var.

Internasjonale deltagere

– Vi har nettopp nådd 10 påmeldte nasjoner, og vi har folk reisende fra blant annet Kina og USA bare for å delta på festivalen. Så det er mye vi kan være fornøyde med, sier Thomsen.

Han forteller at de skal ha idrettsgrener som ikke eksisterer på Sørlandet, som blant annet rullestil-basket og beachhåndball.

Lokalt fokus

Det lokale er svært viktig for arrangørene. Blant annet har de bare lokale artister som skal opptre på kveldene og de ønsker å påvirke bybildet i de dagene festivalen pågår.

– Vi er veldig fornøyde med å ha rundt 30–40 klubber som er involvert i arrangementet, vi har gitt mange ungdommer i Kristiansand sjansen til å opptre på en scene, fortsetter Thomsen entusiastisk.

I tillegg skal flere unge sørlendinger hjelpe til som frivillige under arrangementet, til årets festival er det også ei lokal ung jente som har designet årets medalje.