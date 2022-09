Slipper å jobbe gratis for å bli fysioterapeut

– Vi er veldig glade for at Helsedirektoratet har hørt på oss og at de er enige. Vi synes det var en urimelig sak, og er lettet over at vi fikk medhold, Oda Sodefjed Tørnkvist.

Nye regler fra 2021 førte til at fysioterapistudenter som studerer i Danmark ikke kunne gå rett i jobb i Norge, men måtte ha ett års praksis uten lønn.

Etter en helomvending fra myndighetene slipper nå Oda å fullføre turnustjenesten uten lønn for å bli godkjent. Nå får hun autorisasjon og kan søke vanlige jobber.

Jobber gratis

Siden 15. august har hun jobbet gratis på sykehuset i Arendal.

– Nå slipper jeg å jobbe et halvt år uten lønn. Jeg kan slutte på sykehuset og begynne å søke på jobber og få lønn, sier Tørnkvist.

Hun var heldig de første månedene etter studieslutt, da hun fikk et vikariat med lønn i Sunnfjord i Vestland fylke. Men nå var hun i gang med gratis-perioden på Sørlandet sykehus.

Tørnkvist har vært i kontakt med flere av medstudentene fra Danmark som nå også ser frem til å avslutte sine gratis-praksis-perioder.

– Det har enormt mye å si for oss økonomisk. Og det en stor seier for oss at Helsedirektoratet har hørt på våre innvendinger mot den nye ordningen, sier hun.

Danmarkstudentene engasjerte advokat for å tale sin sak inn mot myndighetene. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har også engasjert seg i saken.

– Det er en gledens dag spesielt for studentene, men også for oss i NFF. Vi har hatt god dialog med Helsedirektoratet rundt denne saken, og vi mener de har kommet til en klok løsning, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund til Fysio.no.

Fikk sjokkbeskjed

Rundt hundre norske studenter i Danmark fikk i fjor sjokkbeskjeden midt i studiet om at de ikke fikk autorisasjon i Norge etter studieslutt.

Da de startet studieløpet i Danmark gjaldt fortsatt en 18 år gammel nordisk avtale som sikret studenter i helsefag autorisasjon uansett hvor i Norden man studerte.

Kort fortalt betydde det at man kunne gå rett i jobb etter utdannelsen.

Men på grunn av en ny avtale måtte nå de norske fysio-studentene jobbe ett år uten lønn når de kom hjem til Norge. Samtidig ville studenter fra norske skoler få 90 prosent av grunnlønn under praksis.

Oda Sodefjed Tørnkvist vil avslutte praksisplassen på sykehuset i Arendal og søke lønnet jobb som fysioterapeut. Foto: Wibeke Bruland / NRK

Helsedirektoratet har snudd

Etter at norske studenter i Danmark og Norsk Fysioterapeutforbund flere ganger har bedt Helsedirektoratet se på saken har de nå snudd.

Helsedirektoratet opplyser til NRK at søkere med dansk fysioterapiutdanning vil nå kunne få norsk autorisasjon uten å gjennomføre den norske turnustjenesten eller ett år veiledet praksis.

– Bakgrunnen er oppdaterte faglige råd fra OsloMet. De faglige rådene er tydelige i sin konklusjon om at de danske fysioterapiutdanningene med en varighet på 3,5 år er å anse som jevngode med de norske fysioterapiutdanningene inkludert turnustjeneste, sier fungerende avdelingsdirektør Cathrine Lien Jensen til NRK.

Det betyr at Helsedirektoratet har endret godkjenningspraksis for danske fysioterapistudenter.

Det igjen betyr at studentene som har gjennomført dansk fysioterapiutdanning på 3,5 år får autorisasjon uten krav om først å ha gjennomført turnus i Norge.