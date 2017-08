Slik overvåket politiet de tiltalte

Politiet kom bort i en av de hovedtiltalte allerede i 2015 og mente han drev med narkotikatrafikk på Sørlandet.

Det er en albaner som ikke har oppholdstillatelse i landet.

Politiadvokat Ragnhild Helgesen fortalte om omfattende overvåking av flere av de tiltalte. Til høyre sitter statsadvokat i Agder, Leif Aleksandersen. Foto: Lars Eie / NRK

Mange måneder før politiet slo til og beslagla 27 kilo amfetamin, seks kilo kokain og nesten ti kilo hasj, drev politiet med omfattende overvåking av mobil, spaning og kameraovervåking.

Narkoregnskap

Sommeren 2015 kom en politibetjent i Agder over en av de tiltaltes far. Lommeboka ble ransaket og politiet fant det de mente var et regnskap over narkosalg. Regnskapet førte også til at politiet fattet interesse for en av hovedmennene i rettssaken som nå går i Kristiansand tingrett.

Gjennom spaning på en av hovedmennene, en tiltalt albaner i 20-årene, fant politiet fram til flere av de tiltalte. Flere mobiltelefoner ble avlyttet.

Kameraovervåking

En av hovedmennene besøkte stadig utkantstrøket og politiet fattet interesse for to gårder, en i Åseral og en gård i Birkenes. Politiet fikk tillatelse til å kameraovervåke gårdsplassen og observerte når det kom og gikk folk fra gården.

En annen av de tiltalte, en ung albaner i begynnelsen av 20-årene, kom til Norge høsten 2016. Han ble hentet av en av de hovedtiltalte på Oslo flyplass Gardermoen. Da fikk politiet mistanke om at det var marihuanaplantasjer på begge gårdene.

Den eneste som ikke politiet overvåket var lastebilsjåføren fra Makedonia. Han ble pågrepet etter å ha overlevert narkotikalasten i Ski kommune i desember til en personbil.

Politiadvokat Ragnhild Helgesen i Agder politidistrikt ber Kristiansand tingrett vurdere om dette er organisert kriminalitet etter den såkalte proffparagrafen. Det er satt av 29 dager i retten. Hver av de tiltalte har to forsvarere hver.