Slik herjer «Urd» på Sørlandet

Mandag ettermiddag traff det hissige uværet «Urd» land. Flere steder langs Sørlandskysten har man merket ekstremværets herjinger.

Disse tre flaggstengene i Mandal måtte gi etter for den kraftige vinden. Foto: Ronny Blix

Bildet er tatt i Feda mandag ettermiddag. Foto: Rolf Terje Klungland

På Hellemyr skole måtte julegrana gi etter da Urd herjet mandag ettermiddag. Foto: Jan Olav Nilsen

Tak blåst av bygning

Ved 18.50-tiden meldte politiet at et tak hadde blåst av en bygning ved Åna Sira i Vest-Agder. Bygget ligger ved Midtbø, opplyser politiet.

Omkring én time tidligere fikk politiet melding om at et tre hadde blåst over ende ved Jåbekk industriområde i Mandal. Treet sperrer dermed fylkesvei 203.

Et tre har også blåst over veien ved Melhusmoen i Lindesnes.

Hus delvis under vann

Tettstedet Feda ble hardt rammet av ekstremværet Synne for litt over ett år siden. Den gangen ble flere hus og sjøboder tatt av elva som gikk over sine bredder. 2. juledag har Feda nok en gang fått smake på ekstremvær.

Rolf Terje Klungland som bor i Feda fotograferte ved 14-tiden mandag flere boliger som stod delvis under vann.

– Det er ikke så dramatisk selv om det kan se slik ut. Folk som eier boliger som står utsatt til på Feda, er vant til at vannet går høyt på denne tiden av året og har tatt sine forholdsregler. Strømnettet er montert oppunder taket og det er ikke isolasjon i gulvene, forteller Klungland.

Uten strøm

Klokken 18.20 fikk politiet melding om at gatebelysningen i Hølleveien i Søgne var slått ut. Også i Norges sørligste kommune Lindesnes blåser det godt. Et tre har veltet over fylkesvei 460 ved Melhusmoen.

Også private strømkunder i Agder Energi har fått føle på ekstremværet.

Ved 18-tiden mandag var over 3000 kunder uten strøm i Agder. Tallet på berørte abonnenter går imidlertid stadig opp og ned.

Det er ventet svært høy vannstand flere steder langs Sørlandskysten og helt inn til Oslofjorden. Bildet er tatt på Dvergsnestangen i Kristiansand. Foto: Torgeir Fiskvik Sørensen

Urd» har nådd orkan styrke.

Ekstremværet «Urd» nådde ved 19-tiden orkan styrke, melder Meteorologisk institutt. Over 30.000 mennesker i 13.000 husstander er nå uten strøm, melder NVE.

Også Sørlandsbanen er stengt ved Moi i Rogland på grunn av strømstans.