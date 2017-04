Slik finn du roa i ferien

Skyhøye forventninger kan være ødeleggende

– Man bør være fleksibel og ha toleranse for at partneren, barna og andre ikke nødvendigvis har de samme ønskene som en selv. For noen er det også et poeng å ha litt tid for seg selv, sier ferieforsker Jacobsen.

Reduser mobilbruken

– Smarttelefoner er praktisk med tanke på planlegging, koordinering og kontakt med familie under ferien, men de fleste av oss bør nok kutte godt ned på bruken i jobbsammenheng – ellers blir jobben hengende i lenger enn ønskelig, sier Are Holen.

Demp alkoholinntaket

– Alkoholkonsumet øker for noen i ferien. Det kan gi en overfladisk opplevelse av avspenning, men dypere sett er det bare en måte å stenge av ting på. Alkohol i større mengder er for alle en belastning på kroppen, sier Holen.

Vær aktiv

– De fleste sitter mye stille i løpet av arbeidsåret. I ferien kan man med fordel øke mosjonsmengden ved å gå tur, svømme, sykle, jogge etc.

Få gode opplevelser med dine nærmeste

– Det viktig å få gode opplevelser sammen med venner, familie og ikke minst barn. Dette er viktig hele året, men det er større anledning til å få med seg gode og nærende opplevelser i sommerferien, sier Holen.